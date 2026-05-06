В Калининграде выступит певец, который благодаря нейросетевым овощам обогнал по популярности Дрейка и Мадонну

Песня «Камин» российского исполнителя Jony (Джахид Гусейнли) неожиданно стала хитом в интернете. Пользователи используют её в коротких нейросетевых роликах с фруктами и овощами. «Клопс» разобрался в сути тренда.

«Камин» — композиция, которую Jony записал в 2020 году совместно с Эмином Агаларовым. В ней поётся о грустном расставании с девушкой, но о фруктах нет ни слова. Впрочем, текст роли не сыграл: в комментариях под песней на YouTube зарубежные слушатели признаются, что не понимают смысла, но им нравятся голос и мелодия.

Композиция завирусилась в соцсетях благодаря другой печальной истории. Автор ИИ-сериала про фрукты и овощи использовал её как фоновую музыку в своих роликах. Их много, но сюжеты похожи: один персонаж узнаёт об измене другого. Главным символом этой драмы стала фраза: «Я клубника, ты клубника, почему у нас родился банан?».

Сериал привлёк к песне так много внимания, что у Jony резко прибавилось фанатов. По данным YouTube Music, сейчас у исполнителя 779 млн слушателей. Для сравнения, у Мадонны на той же платформе результат поскромнее — 145 млн, а Дрейк отстаёт в семь раз с 111 млн. На «Яндекс Музыке» Jony сейчас слушают 5,8 млн человек.

Клип на «Камин» набрал более 270 млн просмотров только на YouTube. Подсчитать количество роликов в жанре Fruit Life Stories, которые любители слезливых историй выложили в Instagram* и TikTok, невозможно.

