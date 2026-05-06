«Это просто гравицапы какие-то»: во «Фридландских воротах» рассказали, как готовили выставку о советском Калининграде

Выставку «Они были первыми»0+ во «Фридландских воротах» готовили два года. Собрать экспозицию помогали самые разные организации, от драмтеатра до МЧС и Роспотребнадзора. Как это было, «Клопс» рассказал директор музея Андрей Ярцев.

«Поверьте, это впечатляет, — говорит Ярцев. — Я думаю, в истории Калининграда таких выставок — с таким количеством техники, предметов и так далее — не было никогда».

Проект рассказывает о 50 калининградских организациях. Есть вещи, которые гости ожидают увидеть на такой выставке: например, предоставленные пожарной частью мотоцикл, манекены в исторической брезентовой форме и стволы для рукавов. Другие экспонаты далеко не так очевидны. Например, 20 приборов предоставил музею областной Роспотребнадзор.

«Они замеряют гамма-, бета- и альфа-излучение — то есть воду, воздух и тому подобное. И они фантастически выглядят! — комментирует Андрей Ярцев. — А насколько удивительные конструкции у института океанологии Ширшова!

Это просто гравицапы какие-то. Такое впечатление, что они правда из космоса».

Всем этим приборам десятки лет. Организаторы выставки старались собрать предметы, сделанные в 1950–60-е годы. «Если предприятия хотели показать, что они делают сегодня, мы разрешали. Но 90% экспозиции — это середина прошлого века», — подчеркнули в музее.

Директор подчеркнул, что открыть большую выставку удалось благодаря пространству возле ворот: там может разместиться даже крупная техника. В частности, троллейбус «Тролза», пожарная машина и даже башенный кран, предоставленный заводом ЖБИ. Это же предприятие построило на холме у музея маяк. Он стал неофициальным символом 80-летия области.

Часть экспонатов размещена в здании голографии и в блокгаузе. Они рассказывают историю завода «Кварц», ОКБ «Факел», «АтлантНИРО», драмтеатра и городских библиотек. Чтобы их увидеть, понадобится билет в музей.

Отдельную часть выставки подготовили 11 калининградских фотографов. Их проект «Тогда и сейчас» — это пары снимков: один современный, а другой сделан много лет назад. Идея, по словам куратора проекта Натали Фоминой, в том, чтобы показать, как изменился город за 80 лет.

Во «Фридландских воротах» подчеркнули, что разбирать такую выставку через два месяца «было бы кощунственно». Поэтому работать она будет долго — до 1 ноября.