Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные

Программа, ставшая уже традиционной и полюбившаяся калининградским слушателям, вновь прозвучит в концертном зале — как всегда, возвышенно, торжественно и проникновенно. В репертуаре — сочинения Баха, Шуберта, Бизе и Вьерна, в которых прославляется светлый образ Богоматери и воспеваются самые высокие чувства. Прикоснуться к музыкальной гармонии поможет волшебное сочетание органа и голосов солистов.

2. Концерт «Экскурсия к органу» 6+

9 мая, суббота, 15:00

В честь праздника гостей приглашают познакомиться с «королём музыкальных инструментов», полюбоваться его величественными очертаниями, оценить слаженность и чёткость движений исполнителя.

«Вы услышите много нового об уникальных особенностях органа, а также сможете проникнуться таинственной атмосферой архитектуры и оценить красоту здания филармонии», — говорится в анонсе.

По мнению признанных мастеров музыкального искусства, концертный зал Калининградской филармонии отличается великолепной акустикой, а установленный здесь орган — один из лучших в России.

За инструментом — лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). В программе — И. С. Бах, М. Таривердиев, Дж. Уильямс, Пахельбель, Л. Боэльман.