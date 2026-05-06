Статья

Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные

13:46
Автор:
Анонсы Музыка отдохнуть компанией культурный отдых

Эталонная классика разных эпох, духовная музыка и барочные шедевры: в ближайшие дни Калининградская филармония приглашает слушателей на четыре концерта, главным героем которых станет орган. Чем они примечательны, рассказываем в обзоре. 

1. «Аве Мария». Органно-вокальный концерт 6+

8 мая, пятница, 18:00  

Программа, ставшая уже традиционной и полюбившаяся калининградским слушателям, вновь прозвучит в концертном зале — как всегда, возвышенно, торжественно и проникновенно. В репертуаре — сочинения Баха, Шуберта, Бизе и Вьерна, в которых прославляется светлый образ Богоматери и воспеваются самые высокие чувства. Прикоснуться к музыкальной гармонии поможет волшебное сочетание органа и голосов солистов.

На сцене — лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор). 

Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

2. Концерт «Экскурсия к органу»  6+

9 мая, суббота, 15:00

В честь праздника гостей приглашают познакомиться с «королём музыкальных инструментов», полюбоваться его величественными очертаниями, оценить слаженность и чёткость движений исполнителя.

«Вы услышите много нового об уникальных особенностях органа, а также сможете проникнуться таинственной атмосферой архитектуры и оценить красоту здания филармонии», — говорится в анонсе. 

По мнению признанных мастеров музыкального искусства, концертный зал Калининградской филармонии отличается великолепной акустикой, а установленный здесь орган — один из лучших в России.

За инструментом — лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). В программе — И. С. Бах, М. Таривердиев, Дж. Уильямс, Пахельбель, Л. Боэльман. 

Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

3. Органный концерт «Бессмертная классика» 6+

10 мая, воскресенье, 17:00 

В программе органистки Марии Гаврилюк собраны сочинения, «ставшие эталонами жанра в разные эпох». Композиции Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, а также работы современных авторов — Карг-Элерта, Алена и Флетчера. Музыкальное повествование построено на контрасте: строгие хоралы Баха сменяются праздничными токкатами. 

Программу дополнят комментарии ведущей, музыковеда Наталии Анисимовой. Концерт подойдет для опытных слушателей и тех, кто только знакомится с академической музыкой. 

Прозвучат следующие сочинения:

  1. И. С. Бах — Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552
  2. И. С. Бах — хорал Schmueke doch, o, liebe Seele («Украшайся, о, любимая душа»), BWV 654
  3. С. Франк — «Героическая пьеса»
  4. З. Карг-Элерт — Resonet in laudibus («Да звучит хвала»)
  5. К. Феррари — Токката на хорал «Vexilla regis prodeunt» («Взвейтесь, знамёна царские»)
  6. Ж. Ален — «Литании»
  7. П. Флетчер — Праздничная токката
Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные - Новости Калининграда | Фото предоставлены организаторами
Фото предоставлены организаторами

4. «Звучание вечности: органные шедевры» 6+

11 мая, понедельник, 16:00  

Гостям обещают встречу с великой музыкой, не знающей времени и границ. Вместе с органисткой Анной Юсуповой слушатели совершат путешествие в эпоху барокко, «когда органная музыка была не просто искусством, а способом прикоснуться к вечности».

Исполнительница представит шедевры, созданные мастерами золотого века органной музыки: «Это диалог между композитором и инструментом, между прошлым и настоящим, между человеком и бесконечностью».

Программа концерта объединяет произведения, в которых раскрывается вся мощь и красота инструмента: от строгих и возвышенных хоральных прелюдий до виртуозных фантазий и глубоких, философских фуг. 

В программе:

  1. Дитрих Букстехуде (1637 — 1707) — Прелюдия и фуга соль минор, BuxWV 149
  2. Иоганн Себастьян Бах (1685 — 1750) — Хоральные прелюдии:
    — Liebster Jesu, wir sind hier («Любимый Иисус, мы здесь»), BWV 731
    — In Dir ist Freude («В Тебе моя радость»), BWV 615
  3. Ян Питерсзон Свелинк (1562 — 1621) — Хроматическая фантазия
  4. Иоганн Пахельбель (1653 — 1706) — Чакона фа минор
  5. Николаус Брунс (1665 — 1697) — Прелюдия ми минор (Большая)
  6. Дитрих Букстехуде — Прелюдия ре минор, BuxWV 140.

    Ведущая — Наталия Анисимова.
Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише». 

6+
1 147