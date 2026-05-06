Экскурсия к органу и музыка вечности: что послушать в Калининградской филармонии на неделе и в длинные выходные

Эталонная классика разных эпох, духовная музыка и барочные шедевры: в ближайшие дни Калининградская филармония приглашает слушателей на четыре концерта, главным героем которых станет орган. Чем они примечательны, рассказываем в обзоре.
1. «Аве Мария». Органно-вокальный концерт 6+
8 мая, пятница, 18:00
Программа, ставшая уже традиционной и полюбившаяся калининградским слушателям, вновь прозвучит в концертном зале — как всегда, возвышенно, торжественно и проникновенно. В репертуаре — сочинения Баха, Шуберта, Бизе и Вьерна, в которых прославляется светлый образ Богоматери и воспеваются самые высокие чувства. Прикоснуться к музыкальной гармонии поможет волшебное сочетание органа и голосов солистов.
На сцене — лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор).
2. Концерт «Экскурсия к органу» 6+
9 мая, суббота, 15:00
В честь праздника гостей приглашают познакомиться с «королём музыкальных инструментов», полюбоваться его величественными очертаниями, оценить слаженность и чёткость движений исполнителя.
«Вы услышите много нового об уникальных особенностях органа, а также сможете проникнуться таинственной атмосферой архитектуры и оценить красоту здания филармонии», — говорится в анонсе.
По мнению признанных мастеров музыкального искусства, концертный зал Калининградской филармонии отличается великолепной акустикой, а установленный здесь орган — один из лучших в России.
За инструментом — лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). В программе — И. С. Бах, М. Таривердиев, Дж. Уильямс, Пахельбель, Л. Боэльман.
3. Органный концерт «Бессмертная классика» 6+
10 мая, воскресенье, 17:00
В программе органистки Марии Гаврилюк собраны сочинения, «ставшие эталонами жанра в разные эпох». Композиции Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, а также работы современных авторов — Карг-Элерта, Алена и Флетчера. Музыкальное повествование построено на контрасте: строгие хоралы Баха сменяются праздничными токкатами.
Программу дополнят комментарии ведущей, музыковеда Наталии Анисимовой. Концерт подойдет для опытных слушателей и тех, кто только знакомится с академической музыкой.
Прозвучат следующие сочинения:
- И. С. Бах — Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552
- И. С. Бах — хорал Schmueke doch, o, liebe Seele («Украшайся, о, любимая душа»), BWV 654
- С. Франк — «Героическая пьеса»
- З. Карг-Элерт — Resonet in laudibus («Да звучит хвала»)
- К. Феррари — Токката на хорал «Vexilla regis prodeunt» («Взвейтесь, знамёна царские»)
- Ж. Ален — «Литании»
- П. Флетчер — Праздничная токката
4. «Звучание вечности: органные шедевры» 6+
11 мая, понедельник, 16:00
Гостям обещают встречу с великой музыкой, не знающей времени и границ. Вместе с органисткой Анной Юсуповой слушатели совершат путешествие в эпоху барокко, «когда органная музыка была не просто искусством, а способом прикоснуться к вечности».
Исполнительница представит шедевры, созданные мастерами золотого века органной музыки: «Это диалог между композитором и инструментом, между прошлым и настоящим, между человеком и бесконечностью».
Программа концерта объединяет произведения, в которых раскрывается вся мощь и красота инструмента: от строгих и возвышенных хоральных прелюдий до виртуозных фантазий и глубоких, философских фуг.
В программе:
- Дитрих Букстехуде (1637 — 1707) — Прелюдия и фуга соль минор, BuxWV 149
- Иоганн Себастьян Бах (1685 — 1750) — Хоральные прелюдии:
— Liebster Jesu, wir sind hier («Любимый Иисус, мы здесь»), BWV 731
— In Dir ist Freude («В Тебе моя радость»), BWV 615
- Ян Питерсзон Свелинк (1562 — 1621) — Хроматическая фантазия
- Иоганн Пахельбель (1653 — 1706) — Чакона фа минор
- Николаус Брунс (1665 — 1697) — Прелюдия ми минор (Большая)
- Дитрих Букстехуде — Прелюдия ре минор, BuxWV 140.
Ведущая — Наталия Анисимова.
Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».