«Человеческое тело прекрасно, не стоит его бояться»: в Калининграде прошёл фестиваль, посвящённый обнажённой натуре

В арт-пространстве «Заря» завершился фестиваль «Линии тела»18+, посвящённый обнажённой натуре. Зрители могли полюбоваться работами фотографов, художников и скульпторов из разных городов. Подробности «Клопс» рассказали организаторы Екатерина Гурина и Мария Наумова.
Фестиваль «Линии тела» вырос из выставок, которые проводили в Калининграде в течение нескольких лет. Первая из них — «Обнажённые письма» — состоялась в 2023 году. Тогда же прошёл первый фестиваль «Линии тела» — скромнее, чем нынешний, но с той же идеей. И вот спустя несколько лет проект вернулся, став больше и серьёзнее.
«На открытие пришло очень много людей. Всего за три дня фестиваля его посетило около 500 человек», — поделилась Мария.
Экспозиция объединила живопись, графику и быстрые наброски, а также более экспериментальные формы. «У нас были очень необычные работы: живопись на ковре, вышивка именно в живописной технике. Была также комната с видео-артом, где зрители могли погрузиться в другую реальность», — рассказывают организаторы.
В фестивале участвовали не только калининградцы, но и гости из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска, а также из других стран. Все работы объединила одна тема — человеческое тело.
«Естественная красота человека — это, конечно, понятие относительное. Мы больше всего ориентировались на опыт, полученный человеком в жизни, — объяснила Екатерина Гурина. — Каждый художник понял это по-своему и попытался изобразить в своих работах. Это может быть и какой-то внешний опыт, связанный с красотой, опыт душевный или психологический».
Авторы проекта отмечают: тема кажется очевидной, поскольку изображать человеческое тело для искусства так же естественно, как, например, пейзажи. Однако найти нужное количество авторов оказалось непросто: «Было сложно набрать определённую массу работ, потому что мало людей работает с темой тела».
Гости фестиваля смогли испытать и собственные таланты. Программа предусматривала мастер-классы по зарисовкам с натуры, фотосъёмке и коллажу. Можно было научиться и менее известным техникам: тафтингу, ассамбляжу, росписи тела и одежды и контактной импровизации.
Не обошлось и без лекций: слушателям предложили узнать, как попасть со своими работами на выставку, что нужно для хороших фотографий и какую роль занимает обнажённая натура в истории искусства. Сексолог Юлия Кнестяпина провела отдельную встречу, посвящённую восприятию стыда. Кроме того, участникам фестиваля показали перформансы «Агентный материал» и «Вплоть до звёзд».
Театральные включения начинались неожиданно — авторы задумали это специально, чтобы помочь гостям прочувствовать идею фестиваля. «Актёры помогли нам создать такую атмосферу, когда зритель не понимал: это происходит в реальности и по плану или это какой-то сюрреализм. Это был очень интересный опыт», — поделилась Екатерина.
Реакцией организаторы остались довольны. «Произвести впечатление удалось, — заключили девушки.
Человек сам по себе прекрасен, человеческое тело прекрасно. Не стоит бояться, нужно эту тему изучать».
Фестиваль планируют продолжить, но не раньше следующего года. «Такие масштабные события требуют большой подготовки. Очень большой подготовки, — обещают организаторы. — Но выставки в течение года, которые, может быть, будут подводить к этому фестивалю, мы планируем осуществить».
