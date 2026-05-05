«Человеческое тело прекрасно, не стоит его бояться»: в Калининграде прошёл фестиваль, посвящённый обнажённой натуре

В арт-пространстве «Заря» завершился фестиваль «Линии тела»18+, посвящённый обнажённой натуре. Зрители могли полюбоваться работами фотографов, художников и скульпторов из разных городов. Подробности «Клопс» рассказали организаторы Екатерина Гурина и Мария Наумова.

Фестиваль «Линии тела» вырос из выставок, которые проводили в Калининграде в течение нескольких лет. Первая из них — «Обнажённые письма» — состоялась в 2023 году. Тогда же прошёл первый фестиваль «Линии тела» — скромнее, чем нынешний, но с той же идеей. И вот спустя несколько лет проект вернулся, став больше и серьёзнее.

«На открытие пришло очень много людей. Всего за три дня фестиваля его посетило около 500 человек», — поделилась Мария.

Экспозиция объединила живопись, графику и быстрые наброски, а также более экспериментальные формы. «У нас были очень необычные работы: живопись на ковре, вышивка именно в живописной технике. Была также комната с видео-артом, где зрители могли погрузиться в другую реальность», — рассказывают организаторы.

В фестивале участвовали не только калининградцы, но и гости из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска, а также из других стран. Все работы объединила одна тема — человеческое тело.