«Меняя своё отношение, мы меняем мир вокруг»: учитель буддизма — о правильной медитации, потенциале и поисках счастья

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Калининградская область — центр смешения культур и религий. Особое место в этой пёстрой картине занимают буддисты — точнее, центр Алмазного пути. «Клопс» поговорил с путешествующим учителем Ольгой Беловой Манглер о традициях, медитации и поисках счастья. Тихая, с аккуратными старинными домами улица Космонавта Пацаева — отличное место для тех, кто ценит покой и умиротворение. Именно тут, за неприметной стеклянной дверью, и находится буддистский центр. Восточной экзотики здесь нет: это аккуратное светлое пространство, где каждый может почувствовать себя комфортно. Члены сангхи, сообщества практикующих буддистов, подчёркивают, что рады всем, кто интересуется этой темой — и неважно, насколько человек в неё погружён. Здесь проходят мероприятия — как для давних членов сангхи, так и для новичков. Лекции обычно открытые, и посетить их может любой желающий. «Мы никого к себе не зазываем. Те, кому это интересно, найдут к нам дорогу», — объясняют в центре. Застать путешествующего учителя Ольгу в Калининграде удалось по счастливому стечению обстоятельств: она вместе с мужем Вольфом приехала, чтобы прочитать несколько лекций и провести медитации. Оба гостя — последователи ламы Оле Нидала.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Известный буддийский учитель, лама тибетской традиции и автор книг о буддизме основал по всему миру более семисот центров Алмазного Пути — и калининградский в том числе. Это произошло в далёком 1994 году. Алмазный путь — одна из множества буддийских школ. Оле Нидал, сам будучи датчанином, развивает тибетский буддизм так, чтобы он подходил для современной жизни. Суть этого учения в том, чтобы сочетать буддийскую философию с работой, семейной жизнью и другими обязанностями западного человека. А красивое название происходит от старинной легенды: «Когда к Будде приходили ученики, которые сразу хотели стать такими, как он, он давал поучения Алмазного пути, прямо указывающие на суть ума. Если их использовать, можно достичь Просветления за одну жизнь».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«В Калининграде буддийский центр появился примерно так же, как и в других городах России, — рассказывает Ольга. — Разные люди, которые были заинтересованы в духовном развитии, встречали ламу Оле Нидала или других учителей, которые их вдохновляли». Ламы, объясняет Ольга, много делают для других и излучают радость. Первые буддистские центры создавали люди, которые хотели уметь так же — и стремились научить этому своих друзей и родных. «Человек поехал на курс медитации, научился, вернулся обратно. Его друзья или знакомые видели, что он изменился в лучшую сторону, и заинтересовались этими методами — так возникали центры», — вспоминает Ольга. Этот процесс активно шёл в 1990-е. Впрочем, не исключено, что в Калининградской области буддисты были и раньше: порой здесь находят соответствующие старинные артефакты. Сотрудники центра, например, хранят традиционную чугунную маску Защитника. Её случайно выкопал у себя в огороде один из местных жителей, узнал и решил передать людям, которые смогут оценить находку по достоинству. Как маска оказалась в земле и кому принадлежала — загадка, но этот артефакт явно старше буддийского центра.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Что же представляет из себя буддизм, старинный и современный? Ольга сразу развеивает одно из самых распространённых заблуждений: «Будда — это не пророк и не бог. Будда — человек, который достиг истинного понимания природы ума. И 2 500 лет назад он благодаря сочувствию ко всем существам и практике медитации смог узнать, каким всё является. И научить этому других», — рассказывает она. Чаще всего Буддой называют реальную личность — принца Сиддхартху Гаутаму, жившего примерно в одно время с Сократом. Согласно традиции, Сиддхартха был четвёртым из исторических Будд, которые без помощи учителя достигли Просветления и совершили поворот Колеса Дхармы — то есть продолжили учить. «Когда его спрашивали, кто ты, он говорил: я — тот, кто проснулся от сна неведения», — рассказывает Ольга. Потенциал для такого пробуждения, считают буддисты, есть у каждого живого существа. Неведение же заключается в том, чтобы воспринимать себя как отдельную личность. Путешествующий учитель объясняет это на своём примере: «Кто такая Ольга? Тело? Нет, потому что из биологии мы прекрасно знаем, что тело изменяется. Клетки обновляются. Мы теряем часть своего тела при посещении уборной, например, но не расстраиваемся. Ничего личностного нет ни в теле, ни в мыслях, ни в чувствах. И это понимание приводит к Освобождению. Всякое страдание ослабевает или исчезает, когда мы видим, что нет никакого постоянного «я», которое переживало бы это страдание». Другими словами, мир полон горестей — но есть путь избавления от страданий. Это фундамент буддизма, на котором сформировалось множество течений. Все их в одну беседу не уместить, но можно запомнить три основных: Хинаяна — «Малая колесница», Махаяна — «Большая колесница», Ваджраяна — «Алмазная колесница».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«В Хинаяне работают с законом причинно-следственной связи. Всё, что мы думаем, говорим и делаем, создаёт определённые отпечатки в нашем уме, которые влияют на будущее. Когда люди это понимают, они начинают позитивно работать с телом, речью и умом», — перечисляет Ольга. Те, кому недостаточно личного Освобождения, становятся последователями Махаяны — учения, главной целью которого является счастье всех существ в мире, а не только собственное. Пример, как это работает в реальности — наши желания. «Когда мы делаем пожелания, мы стараемся думать обо всех существах, — комментирует учитель. То есть не «я хочу хорошую работу и много денег», а «пусть у всех будет достаточно денег и хорошая, интересная работа. На пути Ваджраяны мы ведём себя как Будда, пока им не станем. Меняя своё отношение, мы меняем мир вокруг».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Кто отказался бы жить в мире, где все заботятся о счастье друг друга? Но пока это не так — ведь достичь Просветления не так-то просто. Однако есть инструмент, который позволяет это сделать. Обычно, когда говорят о буддизме, первая ассоциация — не пути и колесницы, а медитация. Но в современном мире этим словом могут называть многое — и далеко не всё имеет отношение к методам Будды. «Сегодня медитацией могут называть даже мытьё посуды — любое монотонное действие, которое помогает успокоиться и справиться со стрессом. Но, конечно, это не медитация в буддийском смысле, — поясняет Ольга. — Разница в целях. Буддийская медитация направлена на раскрытие полного человеческого потенциала». Буддисты считают, что этот процесс меняет жизнь — не сразу, но неуклонно. И только при условии, что человек будет относиться к медитации со всей серьёзностью. «Это не значит, что наша практика ограничивается 30 минутами медитации в день, а всё остальное время мы живём обычной повседневной жизнью. То, чему мы научились в медитации, нужно использовать, — советует Ольга. — Например, вместо того, чтобы накричать на жену или мужа, мы идём и гуляем с собакой».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Научиться медитировать «правильно» могут все желающие — двери центра открыты. Чтобы процесс был более осмысленным, перед началом гостю прочитают небольшую лекцию. В центре есть специальное помещение — гомпа. Это большая комната с фотографиями лам и статуями Будд. Она почти пуста, если не считать стопки ковриков и подушек. Когда наступает время общей медитации, любой посетитель центра может с удобством устроиться на полу и попробовать достичь Просветления. Медитировать вместе не обязательно — у практики много разновидностей. Но в определённых ситуациях, считают буддисты, компания полезна: «Когда мы вместе медитируем, мы становимся как хорошо прожаренный блин. Если его взять за любое место, то он весь поднимется. Так и в медитации: если кто-то поднимается, он всех тянет за собой».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Неподготовленному человеку сложно сосредоточиться сразу — это нормально в начале пути. Для развития концентрации придётся приложить усилия. Но награда — понимание природы ума и раскрытие его потенциала — стоит любых усилий. Зачем люди приходят в буддийский центр? Мотивация бывает разной: одним хочется справиться со стрессом, другими движет любопытство. Но многие — не только в Калининграде, но и во всём мире — приходят к буддистам в поисках... счастья. «Мы все хотим быть счастливыми, — улыбается Ольга. — Но наступают моменты, когда ты уже всё перепробовал, — деньги, славу, обзавёлся близкими друзьями, — и всё равно несчастен. Потому что деньги кто-то хочет отнять, слава утомляет, а друзья не всегда нас понимают и могут помочь. Мир постоянно меняется, что-то рушится. Нам тяжело выдерживать волны перемен. Даже если мы находим личное счастье, оно всё равно рано или поздно пройдёт». И здесь на помощь приходит буддийская истина: если человек перестаёт воспринимать себя как постоянное неизменное "я", страдание ослабевает. Понимание истинной природы ума. считают буддисты — это счастье, которого невозможно лишиться, что бы ни произошло. Мы тренируем взгляд Будды. Понимаем, что все существа — Будды, что все мысли — мудрость, всё прекрасно, потому что происходит. В любой ситуации есть потенциал, и стакан всегда наполовину полон». В буддийском центре понимают: не всем подходит такая философия. Впрочем, нет цели непременно донести её до каждого. Даже один человек, который нашёл себя на Алмазном пути и приблизился к счастью, — это прекрасно.