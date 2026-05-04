Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал текст для песни Александра Маршала. Композиция называется «Эти даты». Слова дипломата передаёт ТАСС.

«Дорогие друзья, хочу от всего сердца выразить признательность <...> за ваше внимание к той песне, которую мы написали совместно с Александром Маршалом. Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — цитирует издание слова Лаврова.

Министр добавил, что песня посвящена важным событиям и воспоминаниям, которые, как говорится в тексте, «никто не посмеет отнять».

Александр Маршал выступит в Светлогорске 9 августа с новой программой «Мы вернёмся домой!» (12+).