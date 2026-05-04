В Калининградской области планируют открыть музей, посвящённый местной литературе

В Калининградской области планируют открыть литературный музей. Он будет размещён на базе Дома писателей в Светлогорске. Об этом рассказала Ирина Годзелих из регионального отделения Союза писателей России в интервью проекту «Ваш Современник».

Будущий музей хотят посвятить истории региональной литературы. Пока авторы только формулируют концепцию и собирают архивные материалы. Главная задача, по словам Ирины Годзелих, в том, чтобы сохранить память о писателях, которых уже нет в живых.

Планируется, что музей будет помогать в поисках информации студентам, которые изучают местную литературу. На базе Дома писателей собираются развивать и новые формы работы с текстом. Там уже есть театр-студия: через спектакли авторы проекта хотят знакомить зрителей с творчеством местных литераторов. Идея в том, что, услышав фрагмент со сцены, человек захочет приобщиться и к полной версии произведения и прочитает книгу.

Не обойдут вниманием и аудиоформаты — в частности, книги и подкасты: «Это сейчас, наверное, самое популярное: книги слушают и дети, и взрослые». В Доме писателей создают студию звукозаписи, где сейчас идёт монтаж оборудования.

Ещё одна задача — помочь региональной литературе лучше продаваться. Ирина Годзелих отметила, что во многих регионах книжные магазины уже выделяют полки под произведения местных писателей. «Надеюсь, что в ближайшем будущем так же будет и в Калининградской области», — добавила она.