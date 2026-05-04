На калининградские книжные ярмарки планируют приглашать авторов из разных районов области

В Калининградской области планируют расширить формат книжных ярмарок. Основной вектор — работа с муниципалитетами. Об этом рассказала директор регионального отделения Союза писателей России Ирина Годзелих в интервью проекту «Ваш Современник».

Прошедшая в октябре 2025 года книжная ярмарка в Калининграде стала показательной. По словам Ирины Годзелих, за три дня на площадке прошло более 64 крупных событий, причём в программе участвовали эксперты, «известные как в регионе, так и за его пределами».

Союз писателей хочет привлечь к участию в книжных ярмарках литераторов из других городов Калининградской области, чтобы они «позволяли читателю о себе узнать, выходили на более профессиональный уровень, более серьёзно относились к своему творчеству».

Местным литераторам хотят предложить наставников, которые имеют больший опыт в писательстве и продвижении своих книг. Такие коллаборации, отмечают в Союзе писателей, связаны с более широкой задачей — объединением писательского сообщества региона. Эту цель местные авторы обсуждали в том числе на встрече с Владимиром Мединским, которая состоялась в рамках Балтийского культурного форума.

По словам Годзелих, процесс консолидации писателей в Калининградской области уже начался.

Наверное, один из критериев [успешности] этого объединения — общий проект.

<...> Когда идёт совместная работа, совместное преодоление трудностей, задач, достижение успехов — вот тогда, наверное, и будем дышать одним воздухом и смотреть на одни цели, — считает Ирина Годзелих. — Наверное, правильно сказать, что будет создана единая литературная среда».

В региональном отделении Союза писателей подчеркнули, что речь не идёт о замене уже существующих инициатив. Напротив, успешные проекты сохранят и усилят. В качестве примера вспомнили фестиваль «Русский Гофман», который «нужно встраивать в общую систему». Ирина Годзелих уверила, что никто не собирается менять команды организаторов. Задача Союза писателей — «просто продолжать и усиливать, перенимая опыт успешных проектов других регионов».