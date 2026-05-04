Живопись, музыка и спортивные единоборства: 6 бесплатных мероприятий недели в Калининграде и области

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В Калининградскую область пришло тепло, а значит — не время сидеть дома. Жителей и гостей региона приглашают посетить лекции, выставки и музыкальные вечера. «Клопс» составил афишу бесплатных событий рабочей недели.

1. Открытие выставки «Высокое напряжение. Продолжение»0+ Когда: вторник, 5 мая, 16:00 Где: Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова (ул. Ленина, 1) В Зеленоградске откроется персональная выставка заслуженного художника России, члена Союза художников России Владимира Ульянова. Гости смогут увидеть его лучшие тематические работы, а также пейзажи. Вход свободный.

2. Музыкальный вечер «Булат Окуджава. Возьмёмся за руки, друзья!»12+ Когда: среда, 6 мая, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) На вечере прозвучат песни одного из самых ярких представителей жанра авторской песни, чьи стихи и мелодии стали символом целой эпохи. Исполнители — Денис Арютин и Юлия Ситникова. Вход свободный.

3. Праздничный концерт «Русские напевы Победы»12+ Когда: среда, 6 мая, 15:00 Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) Концерт посвящён Дню Победы. В программе — музыкальные номера, которые помогут создать атмосферу праздника. Вход свободный по предварительной регистрации.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

4. Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики»0+ Когда: с 6 по 8 мая Где: Дворец спорта «Автотор-Арена» (Тихоокеанская, 5) На одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны. В программе — 12 видов единоборств и призовой фонд 6 500 000 рублей. Программа 6 мая — борцовские дисциплины: вольная и греко-римская борьба, самбо, боевое самбо, дзюдо, грэпплинг. 7 мая — ударные виды: армейский рукопашный бой, каратэ, ММА, панкратион, рукопашный бой, тхэквондо. 8 мая — суперфиналы по панкратиону, армейскому рукопашному бою и пляжной борьбе. Для зрителей запланированы розыгрыши призов и автограф-сессии с чемпионами. Вход свободный.

5. Презентация книги «Война. Победа. Память»12+ Когда: четверг, 7 мая, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В библиотеке презентуют книгу, в которой собрана информация о беларусах, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции, а также о тех, кто освобождал Беларусь и позже стал калининградцем. «Издание — ценный источник исторических знаний и сохранения живой памяти поколений, символ дружбы между братскими народами», — говорится в анонсе. Ведущая встречи — историк и краевед Светлана Постникова. Вход свободный. Книга «Война. Победа. Память» — совместный проект Национальной библиотеки Беларуси и Калининградской областной научной библиотеки.