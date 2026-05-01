Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в мае, и с чем это связано

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в мае и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница.

Куда идти: любые открытые пространства — концерты, фестивали еды и музыки, экскурсии за город. Стоит обратить внимание на соревнования и спортивные матчи, а вот домашние и камерные мероприятия могут оказаться не очень удачными.

По словам астролога, это «быстрое» время, когда стоит быть активнее. Звёзды не советуют погружаться в неспешное созерцание и меланхолию.

В начале мая Луна будет убывать. Самым ярким событием на ночном небе станет метеорный поток Эта-Аквариды. Его пик можно будет наблюдать в ночь на 6 мая.

Середина месяца

В ночь с 15 на 16 мая будет новолуние — «чёрное окно» космоса, когда с Земли видно самые далёкие небесные тела. В такие моменты звёздные скопления и туманности становятся ближе, чем обычно.

«Новолуние — это снятие лишнего света. Небо становится темнее, и зрение больше не играет важную роль. В такие моменты лучше полагаться на другие чувства — скажем, на слух, — утверждает астролог. — Не нужно вглядываться с темноту: просто доверьтесь своему чутью».

Острожница подчёркивает, что без Луны эмоции ощущаются слабее — особенно ночью и вечером, когда её власть сильна.

Куда идти: концерты любых жанров, танцевальные вечера и выступления вокалистов. Визуальное искусство будет лучше восприниматься в сочетании с музыкой, тактильными ощущениями или ароматами.

Конец месяца

К началу лета Луна вырастет и вступит во взаимодействие сразу с несколькими планетами: Венерой, Сатурном и Марсом и Юпитером. Последний будет влиять на настроение сильнее всего.

«Юпитер — это вера в себя, свои силы и удачу. Он покровительствует весельчакам, гурманам и любителям отдохнуть. Это хорошее время, но нужно быть осторожными, — напоминает астролог. — Под влиянием Юпитера легко стать транжирой и хвастуном».

К любовной теме Острожница тоже советует относиться внимательнее: в конце мая легко будет поддаться эмоциям и потерять голову.

Куда идти: стендапы и комедии, фуд-фестивали, презентации новых кулинарных проектов. На ярмарки, барахолки и маркеты лучше ходить с друзьями — чтобы не накупить лишнего.