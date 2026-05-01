Фэнтези, криминальные драмы и супергероика: 6 свежих сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Устроиться у телевизора и не вставать, пока не закончится фильм — прекрасный способ отдохнуть и набраться новых идей. Долго выбирать не придётся: в 2026 году кинематографисты порадовали любителей всех жанров, от фэнтези до криминальных триллеров. «Клопс» рассказывает о шести мини-сериалах, на которые стоит обратить внимание.

«Повелитель мух»18+ После авиакатастрофы группа школьников оказывается на необитаемом острове. Ребята пытаются построить собственное общество, придумать порядки и правила — но постепенно ситуация выходит из-под контроля. Группа раскалывается, и жажда власти берёт верх над воспитанием. Мини-сериал основан на культовой книге Уильяма Голдинга. Роман экранизировали и раньше, но режиссёр Марк Манден постарался сделать свою версию более современной и глубже раскрыть персонажей. Авторы подробно показывают, как распадаются социальные нормы, а цивилизованные дети скатываются в хаос.

«Чудо-человек»18+ Актёр и каскадёр Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) безуспешно пытается пробиться в индустрии развлечений. В его мире артистам запрещено иметь сверхспособности, поэтому герой вынужден скрывать свою фантастическую силу. Однако что-то — в реальном и супергеройском мире — постоянно ему мешает. «Чудо-человек» развивает необычное для киновселенной Marvel направление: это история о Голливуде, каким он был бы в мире супергероев. Сериал исследует, как формируется образ героя в медиа и где проходит граница между реальным человеком и его экранной версией. В отличие от большинства проектов Marvel, здесь упор сделали не на масштабный экшен, а на сатиру.

«Встать на ноги»18+ Экс-уголовник по прозвищу Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу после 20 лет заключения. Герой возвращается в родной город и выясняет, что бывший подельник его бросил, а дочь (Мила Ершова) страдает от тяжёлого заболевания. И появлению отца, с которым приходится жить под одной крышей, она совсем не рада. Павел Тимофеев снял мини-сериал на стыке драмы и комедии. Криминальная линия здесь развивается параллельно с семейной, но главный акцент не на приключениях — герой просто пытается вернуться к нормальной жизни. Получилась трогательная история о втором шансе, которая разворачивается в знакомых отечественных декорациях.

«Под солончаком»18+ Учительница начальной школы Джеки Эллис (Келли Райлли) прежде работала детективом. Девушке приходится взяться за старое, когда она находит на пляже тело своего ученика. Предположительно, его смерть связана с исчезновением племянницы Джеки несколько лет назад, которое разрушило её карьеру. «Под солончаком» — классический британский криминальный триллер. За шесть серий авторы успевают погрузить зрителя в атмосферу сельского Уэльса, где все друг друга знают, а прошлое хранит мрачные тайны. Преступление здесь — лишь повод показать, как рушится доверие внутри маленького закрытого сообщества.

«История любви»18+ В центре внимания — история отношений Джона Ф. Кеннеди-младшего (Пол Энтони Келлии) и Кэролин Бессет (Сара Пиджон). Этот роман развивался на глазах у всей страны. С годами романтическая сказка превратилась в драму о страхе и цене популярности. «История любви» — сериал-антология, первый сезон которого посвятили семье Кеннеди. Авторы не стремились к сенсациям, но постарались сделать картину биографически точной и интересной как для тех, кто следил за развитием событий в реальном времени, так и для тех, кто ничего о них не знает. Главным же достоинством ленты зрители и критики называют красоту.

«Маленькие пророки»18+ Шестидесятилетний Майкл Слип (Пирс Куигли) не может смириться с потерей жены. Чтобы отвлечься от горя, он экспериментирует с созданием «гомункулов» — небольших существ, способных предсказывать будущее. Но так получается, что их пророчества начинают вмешиваются в реальность. Сериал Макензи Крука — это одновременно фэнтези, драма и комедия в лучших британских традициях. Меланхоличный, тонкий и одновременно очень забавный сериал можно смотреть просто как сказку, а можно — как рассуждение об утрате и попытках найти утешение в странных, казалось бы, вещах.

