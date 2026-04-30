Вадим Эйленкриг, органные дуэты и саундтреки к видеоиграм: что послушать в Калининградской филармонии в начале мая

В рамках программы «Молодёжная академия искусств» поклонников видеоигр порадуют любимыми мелодиями в живом исполнении. Прозвучат саундтреки из «Ведьмака», «Скайрим», «Наруто» и «Лиги легенд». Вокалистка Ева Симуран и солисты филармонии под руководством Людмилы Пудовиковой исполнят знакомые темы на органе, скрипке, саксофоне и гитаре — «так, как их не услышишь в записи».

2. Вечер органных дуэтов. Хироко Иноуэ и Мария Гаврилюк 12+

1 мая, 16:00

В филармонии продолжается международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», и на этот раз слушателей ждёт особенный концерт в формате дуэта. Органистки Хироко Иноуэ (Япония) и Мария Гаврилюк (Калининград) сыграют произведения Дж. Раттера, А. Короткиной, Г. Мушеля, а также дуэты Сергея Рахманинова в переложении для органа в четыре руки.

«Рахманиновские дуэты — изысканная жемчужина, написанная в 1891 году для двух пианистов, а в органной транскрипции они звучат как небесный хор, эхом отзываясь в акустике концертного зала», — рассказывают организаторы.

Уникальность концерта подчёркивается возможностью услышать редкое сочетание японской и российской исполнительских школ: «Органные дуэты звучат мощно и необычно, что делает этот концерт поистине уникальным».

В программе:

Дж. Раттер — Вариации на Пасхальную тему для органного дуэта; А. Короткина — «Молитва» и «Преображение» из сюиты «Фрески»; Г. Мушель — Токката; С. В. Рахманинов — Дуэты, опус 11 (переложение для органа в четыре руки).

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».