Маркеты, выставки и открытие мотосезона: события в Калининграде для тех, кто не хочет потратить слишком много денег

Чем заняться в длинные выходные? Для тех, кто не хочет просто сидеть дома, в Калининграде пройдут маркеты, лекции, концерты и выставки картин. И это не говоря о фестивалях! «Клопс» представляет первомайскую подборку бесплатных ивентов.

Открытие выставки Зои Кудриной0+ Когда: четверг, 30 апреля, 17:00 Где: Дом художника (проспект Победы, 3) Зоя Кудрина — калининградская художница и автор многочисленных выставок. Преимущественно она работает с пейзажами, запечатлевает на холстах растения и животных. Торжественное открытие с участием автора состоится в 17:00, вход свободный. Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Открытие мотосезона у бастиона «Прегель»18+ Когда: пятница, 1 мая Где: сбор у бастиона «Прегель» (Дзержинского, 31) Программа: 12:30 — сбор участников, 13:30 — старт мотоколонны до стадиона, 14:23 — старт колонны через весь город до парковки Музея Мирового океана (экскурсия для желающих), 17:00 — живой рок-концерт на бастионе «Прегель». В музыкальной программе — Noreason, «Станок», «Наборы Хромосом», «Митотс», «Индульгенция», DJ Pink Sunrise и DJ Sven Svenson. Для мотоциклистов запланировано бесплатное угощение от клуба «Ночные Волки». Вход на концерт свободный для всех.

Открытие мотосезона на Правой Набережной0+ Когда: суббота, 1 мая, с 13:00 Где: Правая Набережная, 25 В программе — концерт, показательные выступления спортсменов, выставка военной техники и мотоциклов. Запланированы также ярмарка с мастер-классами и локальная кухня. Для малышей подготовят специальную зону с конкурсами и призами. Вход на дневную программу (13:00–16:00) свободный.

Дебютный концерт группы «АСБЕСТ»18+ Когда: пятница, 1 мая, 19:00 Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18) В «Месте силы» дебютирует новоиспечённое ВИА, в состав которого входят: Анастасия Озерицкая (Зира) — вокал, Олег Тарасов — фортепиано, гитара, Слава Лукин — гитара, перкуссия. В первой части вечера запланировано художественное чтение стихов — как известных, так и собственного авторства участников группы. Во второй части — каверы на группу «Аффинаж» Дресс-код: чёрный, красный, белый. Вход свободный, 18+.

Маркет локальных брендов «За минуту до лета»0+ Когда: суббота, 2 мая, с 13:00 до 20:00 Где: пространство PAMPASSPACE (Уральская, 20) Калининградские мастера и ремесленники представят всё самое яркое и красивое: одежду, украшения, керамику и даже картины. Организаторы обещают, что во всех товарах маркета «уже живёт ощущение лета». Вход свободный.

Барахолка ModMarket18+ Когда: суббота, 2 мая, 15:00 Где: бар «Ельцин» (Гаражная, 2) «Ельцин» приглашает на барахолку с виниловым звуком. Здесь можно будет обновить гардероб под любое настроение: хоть на завод, хоть на танцы. «Любите винтажность в себе, любите себя в винтаже!» — говорится в анонсе. Вход свободный.

Поэтический вечер Анны Грозовской18+ Когда: воскресенье, 3 мая, 18:00 Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1) Анна Грозовская — единственный в России реаниматолог, пишущий стихи о своей непростой работе. Врач бригады скорой медицинской помощи представляет проект Momento Mori: медицинскую поэзию, рождённую на стыке жизни и смерти. Вход свободный.

Встреча с композитором Артёмом Грибовым16+ Когда: воскресенье, 3 мая, 16:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Калининградский композитор Артём Грибов — автор музыки для брендов, кино, театра и видеоигр, артист лейбла Solids Music. Он работал с Роскосмосом, «Альпен Гольд» и Сбером, создал саундтреки к девяти фильмам, а также сотрудничал с «Арией», RadioTapok, Manapart и другими. На встрече композитор расскажет, как пишут музыку к фильмам, играм и рекламе, опишет собственный путь в профессию, сравнит российскую и зарубежную индустрию и назовёт актуальные тенденции. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.