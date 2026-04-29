От Дон Жуана до французской эстрады: 10 майских концертов и спектаклей в Зеленоградске

В театрально-музыкальной гостиной зеленоградского кафе «Солёная ворона» в мае пройдёт несколько творческих встреч — от камерных спектаклей до джазовых и эстрадных концертов. Каждый вечер традиционно сопровождается ужином от шефа. На какие мероприятия стоит сходить, рассказываем подробнее.
1. «Песни из советских кинофильмов»
1 мая, 18:00
В концерте артиста Санкт-Петербургской филармонии, ведущего солиста ансамбля песни и пляски Балтийского флота Владимира Гудожникова прозвучат композиции из любимых отечественных кинолент: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины, вперёд!» и многих других.
2. «Шедевры мирового мюзикла»
2 мая, 18:00
Фрагменты знаменитых мюзиклов прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки московского театра «Новая опера», участницы телепроекта «Романтика романса», солистки Калининградского областного музыкального театра Виктории Шевцовой.
«Перед вами откроется уникальная возможность перенестись в эпоху легендарных героинь, которыми восхищались многие поколения, почувствовать мощь вокала и напитаться энергией творчества», — обещают устроители.
3. «Песни о любви»
7 и 23 мая, 18:00
Вместе с Владимиром Гудожниковым слушатели отправятся в путешествие по страницам истории, «где каждая нота и каждое слово вызовут в сердце ту самую магию, которая делает нас живыми».
«Эта программа — настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи — до нежности осязаемых воспоминаний», — следует из описания.
4. «Огни Севильи»
8 и 22 мая, 18:00
Актёр просветительского театра «Слово», поэт Дмитрий Браумонас и чемпионка России в номинации фламенко Леонора Ковзан представят пластическую драму, где история знаменитого героя Дон Жуана рассказана языком танца.
«Зритель увидит не классического соблазнителя, а страстного юношу, ведомого судьбой и любовью — от нежной привязанности до роковой страсти. Спектакль наполнен экспрессией испанского танца, музыкой и хореографическими портретами женщин, оставивших след в его сердце», — подчёркивают авторы.
5. «С Днём Великой Победы!»
10 мая, 18:00
Праздничную программу представит Владимир Гудожников. В концерте прозвучат песни, ставшие частью общей культурной памяти: «Усталая подлодка», «От героев былых времён», «Песня о тревожной молодости», «День Победы» и другие. Программа объединит лирические и героические произведения, в которых отражены фронтовые будни, темы любви, дружбы и послевоенной памяти.
6. «Джаз сквозь годы»
14 мая, 18:00
Певец и пианист Илья Пищенко и гитарист Дмитрий Солодовников представят программу, охватывающую главные хиты золотой эпохи джаза. Вечер живой импровизации, лёгкого свинга и узнаваемых мелодий покажет, как менялся жанр сквозь десятилетия — от классических стандартов до более современных вариаций.
7. «Женщина всегда права»
15 мая, 18:00
Солистка московского театра «Новая опера» Виктория Шевцова исполнит бессмертные шедевры мировой эстрады, любимые всеми женщинами и мужчинами. «Что пела великая Эдит Пиаф о любви и свободе? Как звучал призыв Уитни Хьюстон к самоуважению и силе духа? Какие мысли вдохновляли неподражаемую Лару Фабиан?» — ответы на эти вопросы слушатели узнают на концерте.
8. «Ты моя мелодия»
21 мая, 18:00
В программе, посвящённой наследию Муслима Магомаева, прозвучат знаменитые песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Последняя электричка» и другие хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей. Исполнит их солист Владимир Гудожников.
9. «Любовь как в кино»
28 мая, 18:00
Гостей ждут незабываемые музыкальные впечатления от дуэта талантливых артистов. Илья Пищенко и Паола Мейдра исполнят яркие джазовые композиции, а также любимые песни из фильмов и мюзиклов.
10. «Французская нота»
30 мая, 18:00
Дуэт «Париж» представит лучшие хиты знаменитых французских солисток и перенесёт публику в мир нежности и утончённости: «Это музыкальный вояж по самым известным композициям — от легендарной Эдит Пиаф до Zaz. Порадуйте себя романтической атмосферой Франции!»
Гости кафе могут воспользоваться бесплатной парковкой.
