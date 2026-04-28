Запуск фонтанов и начало летнего сезона: в трёх парках Калининграда отметят День весны и труда

В пятницу, 1 мая, в Калининграде отметят День весны и труда, а в городских парках он совпадает с началом летнего сезона. «Клопс» рассказывает о трёх праздниках на свежем воздухе, на которые стоит обратить внимание.

1. Центральный парк

Праздник в Центральном парке начнётся в 13:00. Гостей встретят музыка, анимация и ростовые куклы. Одним из центральных событий станет запуск фонтанов.

Для тех, кто любит фотографироваться, организуют специальную украшенную площадку. Организована фотозона. В течение дня в парке будет работать творческая мастерская.

За музыку будут отвечать местные творческие коллективы. На сцену выйдут:

Вокально-эстрадная шоу-группа «Слайд»,

Дуэт «Альянс»,

Вокальный ансамбль «Лира»,

Студии танца «Элеганс» и «Мистерия»,

Юные таланты из ДЮЦ.

Запланирован городской квест с заданиями для команд и общий танцевальный флешмоб, который станет финалом праздника. Вход свободный.