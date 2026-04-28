Запуск фонтанов и начало летнего сезона: в трёх парках Калининграда отметят День весны и труда

12:28
В пятницу, 1 мая, в Калининграде отметят День весны и труда, а в городских парках он совпадает с началом летнего сезона. «Клопс» рассказывает о трёх праздниках на свежем воздухе, на которые стоит обратить внимание.

1. Центральный парк

Праздник в Центральном парке начнётся в 13:00. Гостей встретят музыка, анимация и ростовые куклы. Одним из центральных событий станет запуск фонтанов.  

Для тех, кто любит фотографироваться, организуют специальную украшенную площадку. Организована фотозона. В течение дня в парке будет работать творческая мастерская.

За музыку будут отвечать местные творческие коллективы. На сцену выйдут:

  • Вокально-эстрадная шоу-группа «Слайд»,
  • Дуэт «Альянс»,
  • Вокальный ансамбль «Лира»,
  • Студии танца «Элеганс» и «Мистерия»,
  • Юные таланты из ДЮЦ.

Запланирован городской квест с заданиями для команд и общий танцевальный флешмоб, который станет финалом праздника. Вход свободный.

2. Калининградский зоопарк

Открытие сезона в этом году приурочено к 130-летию зоопарка. Праздничная программа начнётся с масштабной ЗООдемонстрации: сотрудники всех отделов, волонтёры, партнёры, участники Зоокурсов и Зооклуба пройдут общей колонной от Дома тропических птиц до фонтана. 

После приветствия от директора состоится открытие исторического фонтана. На аллеях и площадках зоопарка в течение дня будут работать ярмарка мастеров и ремесленников, мастер-классы, научные и игровые зоны, а также беспроигрышная лотерея. 

Музыкальную программу представят местные коллективы: Amber Brass Quintet, группа «Париж», джаз-квартет Владимира Сибиркина и джаз-бэнд «Акцент» под руководством Станислава Матковского.

Вход по билету в зоопарк.

3. Парк «Юность»

Парк аттракционов откроет летний сезон в 14:00. В течение дня гостей ждёт музыкальная программа в стилистике 90-х, а также мастер-классы и работа средневекового балагана. 

Детей будут развлекать аниматоры, а для взрослых предусмотрена фотозона и возможность воспользоваться аттракционами парка. С 16:00 до 21:00 на площадке пройдёт дискотека в рамках проекта «Татьяна танцует» с участием известных городских диджеев.

Вход свободный.

