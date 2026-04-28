Писатель из Рыбинска побывал в Калининградской области и рассказал, с какими книгами ассоциируется регион

Если выбирать из литературных жанров, Калининградская область больше всего ассоциируется с фэнтези. К такому выводу пришёл писатель из Рыбинска Александр Рыжков, посетивший наш регион. «Клопс» попросил его назвать три самых «калининградских» произведения.

Рыжков отметил, что Калининград напоминает о классике фэнтези — в частности, о «Хоббите» и «Властелине колец» Джона Рональда Руэла Толкина. По словам писателя, Калининградская область с её средневековым наследием ближе к эпическим историям о волшебниках и героях, чем, например, к мистике Стивена Кинга.

Но есть и современные авторы, которые вызывают ассоциации с нашим регионом.

1. Проза Юрия Белоусова

Юрий Белоусов — это человек-оркестр: он пишет стихи и прозу, поёт песни, рисует иллюстрации, а также занимается журналистикой и тайским боксом. Кроме того, он выступает как исследователь народных легенд и руководит связанными с этим исследовательскими проектами «По следам Евпатия Коловрата», «Сердце Мещеры», «Изумрудное кольцо Мещеры».

В литературе Белоусов известен благодаря текстам, где по-своему переосмысляет сюжеты русского эпоса и фольклора. Творческий Совет по легендам и сказам народов России под его руководством в 2025 году презентовал в Калининграде одну из книг, основанных на мифологии.

Именно благодаря этим проектам, а также историческим отсылкам в творчестве самого писателя, Александр Рыжков нашёл возможным связать его работы с Калининградской областью.

2. Произведения Александра Малышева

Александр Малышев — калининградский писатель и поэт, чьи работы в основном связаны с морем и рыбной промышленностью. Во многом эти тексты автобиографичны: автор сам служил на флоте, а затем прошёл путь от простого матроса до руководителя отрасли.

Малышев — автор восьми сборников и активный участник литературной жизни региона: он уже много лет возглавляет региональное отделение Союза писателей России. Особое впечатление на коллег по цеху производит его гражданская лирика: стихи о родине, чести и долге.