250 снимков ради одной работы: калининградский фотограф с помощью микроскопа запечатлел насекомых в янтаре

В Калининградском историко-художественном музее открылась персональная выставка макрофотографий Дмитрия Худенко. Проект называется «Застывшие во времени»6+. «Клопс» поговорил с автором о его методике, инклюзах и творческих планах.

Выставка небольшая: в неё вошли 22 снимка. Но это не просто фотографии: за каждой из них стоит долгая и кропотливая работа.

Дмитрий Худенко фотографирует инклюзы в балтийском янтаре — то есть останки насекомых, пауков, растений и другие случайные включения, которые смола сохранила на протяжении миллионов лет. Обычный фотоаппарат с такой задачей не справился бы, поэтому автору пришлось собрать особую установку из микроскопа и зеркальной камеры.

«Это своего рода испытание, потому что янтарь — очень нетривиальный объект для фотосъёмки, — рассказывает Дмитрий Худенко. — Он сильно преломляет свет, трудно подобрать хороший ракурс».

Ещё одна сложность — размер инклюза. «Насекомые довольно крупные, а у микроскопа очень маленькая глубина резкости. Получается, на одной фотографии резким будет глаз, на другой лапа, на третьей туловище, — объясняет фотограф. — Приходится складывать одну картинку из нескольких десятков кадров».

Эта технология называется фокус-стекинг — своего рода паззл, который собирают из множества кадров с разной точкой фокуса. По словам автора, самая сложная работа на выставке состоит из 250 отдельных снимков.