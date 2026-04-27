250 снимков ради одной работы: калининградский фотограф с помощью микроскопа запечатлел насекомых в янтаре

В Калининградском историко-художественном музее открылась персональная выставка макрофотографий Дмитрия Худенко. Проект называется «Застывшие во времени»6+. «Клопс» поговорил с автором о его методике, инклюзах и творческих планах.
Выставка небольшая: в неё вошли 22 снимка. Но это не просто фотографии: за каждой из них стоит долгая и кропотливая работа.
Дмитрий Худенко фотографирует инклюзы в балтийском янтаре — то есть останки насекомых, пауков, растений и другие случайные включения, которые смола сохранила на протяжении миллионов лет. Обычный фотоаппарат с такой задачей не справился бы, поэтому автору пришлось собрать особую установку из микроскопа и зеркальной камеры.
«Это своего рода испытание, потому что янтарь — очень нетривиальный объект для фотосъёмки, — рассказывает Дмитрий Худенко. — Он сильно преломляет свет, трудно подобрать хороший ракурс».
Ещё одна сложность — размер инклюза. «Насекомые довольно крупные, а у микроскопа очень маленькая глубина резкости. Получается, на одной фотографии резким будет глаз, на другой лапа, на третьей туловище, — объясняет фотограф. — Приходится складывать одну картинку из нескольких десятков кадров».
Эта технология называется фокус-стекинг — своего рода паззл, который собирают из множества кадров с разной точкой фокуса. По словам автора, самая сложная работа на выставке состоит из 250 отдельных снимков.
Дмитрий Худенко занимается микрофотографией с 2020 года. Как он отмечает, интерес к исследованию окружающего мира у него был с детства. А проект «Застывшие во времени» он задумал несколько лет назад в сотрудничестве с фотографом Натальей Фоминой.
«Мы готовили выставку про осень пару лет назад. И как-то зашёл разговор, что у меня есть микроскоп, но мне особо нечего под ним снимать, — вспоминает Худенко. — А выставка была про жёлтый цвет, и у Натальи появилось идея, что можно попробовать под микроскопом поснимать инклюзы — они как раз у неё есть».
В процессе работы автор увлёкся и тоже начал собирать кусочки янтаря с включениями. Теперь у него есть собственная небольшая коллекция, которую он планирует пополнять: «Интересно было бы найти инклюзы с пауками, например, и с какими-нибудь растительными элементами. Мне пока таких приличных не попадалось».
Сама Наталья Фомина осталась довольна получившейся выставкой. «Это та история, когда случайная идея воплотилась в прекрасный результат. И теперь мы можем посмотреть портретную галерею существ, живших много миллионов лет назад! — поделилась она. — Недаром коллеги назвали Диму калининградским Левшой».
Худенко не ставил себе задачи продемонстрировать биологию древних существ. Выставка задумывалась как художественное высказывание, а не научное исследование.
Среди всех работ, вошедших в экспозицию, автору больше всего нравятся изображения золотистого жучка, напоминающего клопа, и снятого на чёрном фоне комара.
Фотограф планирует и дальше работать с балтийскими инклюзами. «Определённо, я какие-то выводы для себя сделал, подобрал оптику получше», — замечает он.
Экспозиция будет работать до 13 мая.
В Калининграде открылась выставка украшений, одежды и ароматов из Индии.