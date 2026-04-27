Пушистые спасатели, терапевты и артисты: в Зеленоградске наградили питомцев, совершивших значимые поступки

Фото: сообщество «Премия "Мой ласковый и нужный зверь"» во «ВКонтакте»

В Зеленоградске в минувшие выходные наградили лауреатов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Мероприятие проходит уже в седьмой раз. «Клопс» рассказывает, кто стал победителем в этом году. Главную награду в номинации «Братья наши» по единодушному решению жюри получила немецкая овчарка по кличке Донбасс. Пёс обошёл 26 кандидатов из России, Беларуси, Казахстана, Таиланда, Швейцарии, Танзании и Китая. Приз за Донбасса получала Анастасия Чемезова, чей муж Евгений находится в зоне СВО. Донбасс принадлежал ему, но погиб: во время атаки вражеского дрона он закрыл собой шестерых бойцов. Его похоронили со всеми почестями, а несколько месяцев спустя в Иркутской области установили памятник в честь псов-воинов, которых символизирует немецкая овчарка. Волонтёры подарили бывшему хозяину Донбасса чёрного щенка, который получил кличку в честь своего предшественника.

Овчарка Донбасс. Скриншот видео: сообщество «Премия "Мой ласковый и нужный зверь"» / «ВКонтакте»

Второе место присудили белорусскому лабрадору Дарку, на счету которого девять спасённых жизней. «Обаятельный брюнет» из белорусского МЧС также стал победителем народного голосования «Народный герой». «Первого человека пёс спас в возрасте одного года. Когда Дарк обнаружил грибника, заблудившегося в дождливую погоду, тот был уже без сознания, — рассказывают организаторы. — За свои пять лет Дарк не раз находил потерявшихся в лесах, а также принимал участие в спасательных операциях в Турции и Мьянме». Приз пёс прилетел получать вместе со своим напарником Сергеем Язинским.

Лабрадор Дарк. Скриншот видео: сообщество «Премия "Мой ласковый и нужный зверь"» / «ВКонтакте»

С Дарком второе место разделила кошка Виже из ДНР, звезда театра Куклачёва. «Народным героем» из числа людей стала монахиня Задонского Рождество-Богородицкого монастыря матушка Арсения — автор проекта «Монастырские кошки». Третье место тоже разделили двое: доберман Ренье из Ленобласти, который погиб, защищая хозяина от вооружённого преступника, и лайка-полуволк Пуля из Ростова-на-Дону, неоднократно спасавшая людей на передовой. В номинации «В ответе за тех…» жюри рассмотрело 41 участника — уже не питомцев, а тех, кто о них заботится. Золото разделили ветеринар из Кемеровской области Татьяна Городкова, спасшая за сорок лет работы несколько тысяч собак и кошек, и волонтёры казанского отряда «Щенячий патруль», опекающие животных из зоны СВО. Серебро досталось жителю Новосибирской области Илье Зайцеву, который помог стаду косуль, оказавшихся на грани гибели. Третье место присудили волонтёрам Mehr va Oqibat из Узбекистана, вывезшим с бойни несколько десятков собак. Одна из наград досталась калининградской хаски Ите. Она получила премию «Во благо других» за то, что служит психологом и канистерапевтом. Награду Ита получала лично, вместе со своей хозяйкой Еленой Сальниковой. «Талант тервапевта у Иты Елена обнаружила случайно, когда однажды в гости пришли знакомые с сыном, страдающим синдромом Дауна, — рассказали организаторы премии. — Собака учила ребёнка преодолевать препятствия, отвлекала от неприятных мыслей и ассоциаций». Сейчас Ита работает с общественной организацией «Лучик», которая занимается особенными детьми, и центром «Новые горизонты», где проходят реабилитацию военнослужащие.

Хаски Ита. Скриншот видео: сообщество «Премия "Мой ласковый и нужный зверь"» / «ВКонтакте»

«Ещё шесть лохматых героев — бельгийские овчарки Марта (Тамбовская область) и Кали (Калининград), дворняжки Колбаска (Санкт-Петербург) и Бутуз (Белгород), джек-рассел-терьер Жужа (Мурманск) и лабрадор Снежок (Самара) за свои по-настоящему человеческие поступки награждены почётными дипломами», — отмечают организаторы. Кали и её хозяйка Елизавета Мамаева из калининградского УФСИН получают награды уже не в первый раз. «Мы не совершаем подвиги, мы просто выполняем свою работу», — подчеркнула владелица овчарки.

Овчарка Кали. Кадр трансляции / сообщество «Премия "Мой ласковый и нужный зверь"» во «ВКонтакте»

Премия «Мой ласковый и нужный зверь», учреждённая в 2019 году в Зеленоградске, отмечает питомцев, совершивших значимые поступки, и людей, внёсших вклад в защиту животного мира.