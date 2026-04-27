От Ганга до Балтики: в Калининграде открылась выставка украшений, одежды и ароматов из Индии (фото)

В минувшие выходные в Музее янтаря открылась выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди»6+. Экспонаты предоставил Государственный музей истории религии (ГМИР) в Санкт-Петербурге. Подробнее о проекте — в материале «Клопс».

«Мост, объединяющий сердца»

Экспозиция обращается к Индии как одной из древнейших цивилизаций — а также родине индуизма, джайнизма, сикхизма и буддизма.

Калининградцам и гостям города предлагают посмотреть произведения декоративно-прикладного искусства, графику и костюмы, созданные в XIX–XXI веках, а также ритуальные предметы. В витринах представлены фигуры богов, легендарных мудрецов-риши, персонажей эпических поэм... и обычных людей.

«Эта экспозиция позволяет жителям Калининграда прикоснуться к богатству индийской духовной и культурной традиции, узнать больше о прародине такой национальной религии, как индуизм, — сказала директор ГМИР Екатерина Терюкова. — Важно, что выставка способствует укреплению культурных связей между нашими городами. Ведь культура – это мост, объединяющий сердца».

В Музее янтаря подчеркнули, что индийское искусство издревле стремилось к сохранению традиций — особенно в тех случаях, когда произведение служило материальным воплощением божества. Поэтому даже относительно современные изделия позволяют прикоснуться к искусству прошлых эпох.