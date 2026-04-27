Средневековые танцы и бой на огненных мечах: в замке Нойхаузен в мае проведут рыцарские турниры

В гурьевском замке Нойхаузен 1, 8 и 15 мая проведут турнир Анны-Марии — реконструкцию с рыцарскими поединками и интерактивами в духе Средневековья. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Помимо состязания воинов, во дворе замка можно будет попробовать себя в строевой подготовке, в безопасных «поединках» на мечах, а также освоить старинные танцы. Кульминацией станет зрелищное шоу под открытым небом: когда стемнеет, рыцари сразятся на огненных мечах.
На территории также разместят фотолокации с историческими костюмами, ремесленную ярмарку с кузнецами, гончарами и кожевниками.
Ворота открываются в 20:00, турнир стартует в 21:00, огненный финал — около 22:30. Организаторы советуют приходить заранее: успеть на экскурсию, пройтись по ярмарке и занять удобные места.
