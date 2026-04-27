1 мая в Краснолесье пройдёт полюбившаяся калининградцам и туристам ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности»

В пятницу, 1 мая, в посёлке Краснолесье пройдёт ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности». Площадка будет работать с полудня до шести вечера. Подробная программа — в материале «Клопс».

В здании бывшего РАЙПО в центре посёлка с 12:00 до 14:00 организуют поздний завтрак, который приготовят местные жители вместе с командой одного из калининградских ресторанов.

На площади напротив Виштынецкого эколого-исторического музея с 13:00 до 18:00 будет работать ярмарка локальных продуктов. В Краснолесенской сельской библиотеке в 13:00 состоится встреча с главным библиотекарем и хранительницей «Летописи Краснолесья» Мариной Дюндиковой. Она проведёт лекцию, посвящённую первым советским переселенцам. Вход свободный.

В самом музее на улице Школьной, 5, в течение дня организуют бесплатные экскурсии. Гид — кандидат биологических наук, директор музея Алексей Соколов. начало сеансов в 13:00, 15:00 и 17:00. Там же с 13:00 до 18:00 будет работать мастерская часовых дел Валерия Гусарова.

В конференц-зале музея пройдут лекции. В 14:00 выступит кандидат географических наук, экогеограф Мария Кохановская с темой «Цветок богов и вулканологов: примула в двенадцати легендах и рецептах». В 16:00 на сцену выйдет Алексей Соколов с лекцией «Виштынецкая возвышенность: история освоения, современность и перспективы».

В Краснолесенском доме культуры на улице Центральной, 2, с 13:30 до 16 часов пройдёт «Мастерская благоустройства». Ведущий — архитектор Пётр Шереметьев. Участие бесплатное, но по регистрации. С 16:30 до 17:30 там же представят результаты работы мастерской.