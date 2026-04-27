Праздник пожарных, йога и творческие встречи: подборка бесплатных мероприятий на короткую рабочую неделю

Короткая рабочая неделя перед Первомаем — не повод сидеть дома и копить силы для шашлыков. Калининградцев и гостей города приглашают посетить праздник на площади Победы, мастер-класс по йоге и несколько творческих встреч. «Клопс» представляет еженедельную подборку бесплатных мероприятий.

Мастер-класс по йоге «Первый шаг»16+ Когда: понедельник, 27 апреля, 18:30 Где: Гаражная, 2 (4 этаж, кабинет 412Б) Всех, кто хочет познакомиться с йогой, медитацией и дыхательными практиками, приглашают на бесплатное занятие. Участники разберут простые асаны, которые помогают снять напряжение и дают отдых телу и уму. Мастер-классы проходят каждый понедельник. Вход свободный, по предварительной записи по телефону 8 (924) 312-67-68 (Анастасия).

Встреча с Владимиром Рябичкой16+ Когда: вторник, 28 апреля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Владимир Рябичка больше 60 лет посвятил развитию сельского хозяйства Калининградской области. Он начинал с должности зоотехника, потом добился, что совхоз «Маломожайский» стал передовым предприятием, а в постсоветский период 30 с лишним лет руководил одной из крупнейших звероводческих агрофирм. Под его руководством в посёлке Партизанское создана образцовая сельская инфраструктура: жильё, детский сад, школа, медицинские учреждения, спортивно-культурный центр. Встречу проведёт сотрудник Центра регионоведения библиотеки Юрий Рожков-Юрьевский. Вход свободный.

Лекция «Воспитание детей в условиях развода»18+ Когда: среда, 29 апреля, 18:30 Где: городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44) В рамках проекта «Городская служба примирения» эксперты Ассоциации «Медиатор» расскажут о том, как помочь ребёнку пережить развод родителей и сохранить здоровое общение в семье. На лекции разберут: Как поддержать ребёнка в сложный период,

Как наладить общение между родителями после расставания,

Что делать, чтобы снизить стресс для детей. Вход свободный, по нужно заранее записаться в личных сообщениях у организатора.

Литературный клуб «У камина Паустовского»12+ Когда: среда, 29 апреля, с 16:00 до 17:00 Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31) Литературный клуб для тех, кому за 50, приглашает всех желающих побеседовать о литературе. Куратор — Герман Бич, автор многих книг о Калининграде и председатель «Союза свободных писателей». На этой неделе участники будут обсуждать творчество Константина Паустовского. Вход свободный, необходимо предварительно записаться по телефону: 64-18-82 или 8 (962) 257-45-45 (Наталья Александровна).

День пожарной охраны России0+ Когда: четверг, 30 апреля, 11:00 Где: площадь Победы В центре города состоится праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России. Гостей ждёт насыщенная программа: концерт, выставка современной и раритетной техники, выступление служебных собак, квест в дымокамере, детские мастер-классы и возможность сделать фото в форме пожарного. Вход свободный.