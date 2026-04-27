Праздник пожарных, йога и творческие встречи: подборка бесплатных мероприятий на короткую рабочую неделю

Короткая рабочая неделя перед Первомаем — не повод сидеть дома и копить силы для шашлыков. Калининградцев и гостей города приглашают посетить праздник на площади Победы, мастер-класс по йоге и несколько творческих встреч. «Клопс» представляет еженедельную подборку бесплатных мероприятий.
Мастер-класс по йоге «Первый шаг»16+
Когда: понедельник, 27 апреля, 18:30
Где: Гаражная, 2 (4 этаж, кабинет 412Б)
Всех, кто хочет познакомиться с йогой, медитацией и дыхательными практиками, приглашают на бесплатное занятие. Участники разберут простые асаны, которые помогают снять напряжение и дают отдых телу и уму.
Мастер-классы проходят каждый понедельник. Вход свободный, по предварительной записи по телефону 8 (924) 312-67-68 (Анастасия).
Встреча с Владимиром Рябичкой16+
Когда: вторник, 28 апреля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Владимир Рябичка больше 60 лет посвятил развитию сельского хозяйства Калининградской области. Он начинал с должности зоотехника, потом добился, что совхоз «Маломожайский» стал передовым предприятием, а в постсоветский период 30 с лишним лет руководил одной из крупнейших звероводческих агрофирм.
Под его руководством в посёлке Партизанское создана образцовая сельская инфраструктура: жильё, детский сад, школа, медицинские учреждения, спортивно-культурный центр.
Встречу проведёт сотрудник Центра регионоведения библиотеки Юрий Рожков-Юрьевский. Вход свободный.
Лекция «Воспитание детей в условиях развода»18+
Когда: среда, 29 апреля, 18:30
Где: городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44)
В рамках проекта «Городская служба примирения» эксперты Ассоциации «Медиатор» расскажут о том, как помочь ребёнку пережить развод родителей и сохранить здоровое общение в семье.
На лекции разберут:
- Как поддержать ребёнка в сложный период,
- Как наладить общение между родителями после расставания,
- Что делать, чтобы снизить стресс для детей.
Вход свободный, по нужно заранее записаться в личных сообщениях у организатора.
Литературный клуб «У камина Паустовского»12+
Когда: среда, 29 апреля, с 16:00 до 17:00
Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31)
Литературный клуб для тех, кому за 50, приглашает всех желающих побеседовать о литературе. Куратор — Герман Бич, автор многих книг о Калининграде и председатель «Союза свободных писателей». На этой неделе участники будут обсуждать творчество Константина Паустовского.
Вход свободный, необходимо предварительно записаться по телефону: 64-18-82 или 8 (962) 257-45-45 (Наталья Александровна).
День пожарной охраны России0+
Когда: четверг, 30 апреля, 11:00
Где: площадь Победы
В центре города состоится праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России. Гостей ждёт насыщенная программа: концерт, выставка современной и раритетной техники, выступление служебных собак, квест в дымокамере, детские мастер-классы и возможность сделать фото в форме пожарного.
Вход свободный.
Творческая встреча с Ниной Перетякой12+
Когда: четверг, 30 апреля, 14:00
Где: Музей Мирового океана, корпус «Глубина» (набережная Петра Великого, 1)
В рамках серии серия «Биография. Калининградцы» Музей Мирового океана посетит Нина Перетяка — заслуженный работник культуры РФ, кандидат культурологии, председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры. Она расскажет о своей жизни и работе, а также ответит на вопросы из зала.
Вход свободный.