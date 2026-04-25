Не только «Джуманджи»: 5 фильмов, создателей который вдохновили настольные игры

В последнюю субботу апреля во всём мире традиционно отмечают День настольных игр. Это хобби объединяет огромное количество людей — любителей РПГ, стратегий, «выживалок», военных баталий и шуточных игр для компании. К празднику «Клопс» вспомнил пять фильмов для любителей настолок.

1. «Джуманджи: Зов джунглей»18+ Это сиквел оригинального «Джуманджи» с Робином Уильямсом. Четверо старшеклассников тоже попадают в мир жестокой игры, заодно превращаясь в собственных персонажей. Чтобы выбраться, им нужно пережить опасное приключение в джунглях, где каждая ошибка может стоить жизни. Режиссёр Джейк Кэздан перенёс действие классического «Джуманджи» в формат видеоигры. Ещё одно важное изменение —игровые аватары героев, которые не совпадают с их реальными личностями. Главные роли исполнили голливудские звёзды: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан.

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

2. «Мастер го»18+ Главный герой Го Сэйгэн (Чан Чэнь) — юный вундеркинд, который в раннем возрасте переезжает в Японию и становится профессионалом игры го. На фоне исторических событий первой половины XX века он взрослеет и пытается найти гармонию в собственной жизни. Биографическая драма режиссёра Тяня Чжуанчжуана — это спокойное и созерцательное кино, основанное на реальной биографии Го Сэйгэна. Вместо классических спортивных тропов авторы сосредоточились на философии. Поэтому главная особенность фильма — медитативный ритм и наблюдение за состоянием человека, для которого игра стала способом мышления.

Кадр из фильма «Мастер го»

3. «Подземелья и драконы: Честь среди воров»18+ Бард и авантюрист Эдгин Дарвис (Крис Пайн) сбегает с подругой Хольгой (Мишель Родригес) из тюрьмы и узнаёт, что его предал бывший подельник. Герои планируют месть, но чтобы всё получилось, им нужен волшебный шлем. Однако оказывается, что за артефактом охотятся куда более влиятельные силы. Фильм режиссёров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна основан на игровой системе D&D. Оттуда авторы заимствовали сеттинг, магию, классы и классический сюжет — но подали историю так, что её поймёт даже зритель, с оригинальной игрой не знакомый.

Кадр из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

4. «Игра смерти»18+ Компания молодых людей отдыхает в шикарном особняке, где находит коробку с надписью «Игра смерти». Шутки ради друзья решают попробовать и оказываются втянуты в смертельное испытание. Правила просты: чтобы выжить, участники должны кого-то убить, а отказ или промедление ведёт к смерти. Хоррор-триллер по мотивам «Джуманжди» сняли Себастьен Ландри и Лорен Мораис-Лагоc. С помощью игры на выживание авторы исследуют границы агрессии и скорость, с которой обычный человек принимает насилие как норму, если ему что-то угрожает. Критики, которым фильм понравился, хвалили его за оригинальность идеи и бодрый темп.

Кадр из фильма «Игра смерти»

5. «Затура: Космическое приключение»6+ Два брата, которые постоянно ссорятся, находят в подвале загадочную настольную игру. Они быстро замечают, что каждый ход влияет на реальность — и вот их дом уже находится в открытом космосе. Чтобы вернуться домой, нужно завершить игру, а для этого — научиться наконец работать сообща. Фильм Джона Фавро основан на одноимённой книге Криса Ван Оллсбурга — автора, который написал «Джуманджи». В отличие от большинства подобных фильмов, здесь акцент сделан на отношениях братьев, а фантастические элементы — пусть и очень интересные — служат лишь инструментом, который помогает им наладить контакт.

Кадр из фильма «Затура: Космическое приключение»