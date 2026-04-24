Певец Игорь Саруханов пристыдил Ваню Дмитриенко за незнание эстрадных хитов

Музыкант Игорь Саруханов посоветовал Ване Дмитриенко больше узнать о творчестве разных артистов. По его мнению, молодой артист не очень знаком с хитами прошлых лет. Об этом Саруханов рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Разговор между музыкантами состоялся во время съёмок шоу «Битва поколений». Выяснилось, что Дмитриенко не знает песню Саруханова «Лодочка». Этот трек музыкант записал в 2001 году в дуэте с Николем Трубачом.

Саруханов призвал младшего коллегу глубже изучать музыкальное наследие. Артист подчеркнул, что в его возрасте старался разбираться в творчестве и отечественных, и зарубежных исполнителей, и порекомендовал Дмитриенко поступать так же.

Оба музыканта в этом году выступят в Калининградской области. Ваня Дмитриенко 5 июня выйдет на сцену ДС «Янтарный» (6+). Игорь Саруханов 19 сентября представит в «Янтарь-Холле» программу «70 лет в ритме сердца» (6+).