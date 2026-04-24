«От глубин земли до ювелирных изделий»: на западе области открылся «Музей янтаря»

На западе области открылся собственный «Музей янтаря». Новое пространство, посвящённое главному природному ресурсу региона, находится в посёлке Янтарный. Об этом «Клопс» сообщили авторы проекта.
Место, конечно, выбрали не случайно: именно в Янтарном сосредоточено около 90% мировых запасов сукцинита.
Новая экспозиция стала частью музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок» и разместилась рядом с краеведческим музеем. Получилось общее выставочное пространство, которое можно посетить по одному билету.
По задумке авторов проекта, гости могут последовательно перейти от истории Калининградской области к подробному рассказу о янтаре и роли, которую он играет в жизни региона.
«Здесь можно проследить путь камня от глубин земли до ювелирных изделий, увидеть разнообразие оттенков и форм, инклюзы древних насекомых и растений, изучить старинные и современные техники обработки», — поделились авторы проекта.
Отдельное внимание уделено труду местных мастеров: в залах можно увидеть инструменты и готовые изделия из янтаря. Кроме того, музей знакомит гостей с физическими и терапевтическими свойствами этого камня.
«Посещение Музея янтаря — это путешествие во времени, где прошлое встречается с настоящим, а история оживает, чтобы поведать солнечную сказку Янтарного края», — заключают в музее.
