«От глубин земли до ювелирных изделий»: на западе области открылся «Музей янтаря»

По задумке авторов проекта, гости могут последовательно перейти от истории Калининградской области к подробному рассказу о янтаре и роли, которую он играет в жизни региона.

Новая экспозиция стала частью музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок» и разместилась рядом с краеведческим музеем. Получилось общее выставочное пространство, которое можно посетить по одному билету.

Место, конечно, выбрали не случайно: именно в Янтарном сосредоточено около 90% мировых запасов сукцинита.

«Здесь можно проследить путь камня от глубин земли до ювелирных изделий, увидеть разнообразие оттенков и форм, инклюзы древних насекомых и растений, изучить старинные и современные техники обработки», — поделились авторы проекта.

Отдельное внимание уделено труду местных мастеров: в залах можно увидеть инструменты и готовые изделия из янтаря. Кроме того, музей знакомит гостей с физическими и терапевтическими свойствами этого камня.

«Посещение Музея янтаря — это путешествие во времени, где прошлое встречается с настоящим, а история оживает, чтобы поведать солнечную сказку Янтарного края», — заключают в музее.