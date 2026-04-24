Концерты и выставка военной техники: в субботу по Калининградской области начнёт курсировать «Эшелон Победы»

С субботы, 25 апреля, по Калининградской области начнёт курсировать «Эшелон Победы». В этом году в маршрут вошли 12 станций. Расписание публикует Калининградская железная дорога.

Эшелон на паровозной посетит Балтийск, Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск.

На каждой остановке запланированы праздничные концерты, в которых примут участие артисты Дворца культуры железнодорожников и местные творческие коллективы. «Эшелон доставит передвижную экспозицию Балтийского флота с двумя вагонами-музеями, образцами современного вооружения и раритетной техникой времен Великой Отечественной войны на платформах», — рассказали организаторы.

Завершится маршрут 4 мая на Южном вокзале Калининграда.

Расписание:

Поезд отправится 25 апреля из Балтийска (11:30–13:00).

26 апреля состав сделает остановки в Багратионовске (10:00–11:30) и Ладушкине (14:30–16:00).

30 апреля состав будет в Железнодорожном (10:00–11:30).

1 мая «Эшелон Победы» прибудет сразу в три города: в Нестеров (с 10:00 до 11:30), затем в Гусев (с 12:20 до 14:00) и в Черняховск (с 14:40 до 17:10).

2 мая маршрут продолжится через Знаменск (11:00–13:20) и Гвардейск (14:00–15:30),

3 мая поезд побывает в Полесске (10:00–12:30) и Советске (14:30–16:00).

Финальной точкой станет Калининград: 4 мая поезд прибудет на Южный вокзал в 10:00 и будет находиться там до 17:00.

Впервые проект «Поезд Победы» был реализован в 2025 году, тогда поезд посетил восемь станций.