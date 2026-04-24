В Калининградской области планируют создать плантацию, где будут выращивать компоненты для парфюмерии

В Калининградской области планируют создать плантацию растений для парфюмерного производства. Желающие смогут ездить туда на экскурсии. Об этом рассказал предприниматель и основатель бренда «1339perfumes» Игорь Булгар.

Предварительно авторы идеи называют будущую плантацию «усадьбой». Речь идёт о территории площадью от 5 до 10 гектаров, запуск которой будет идти поэтапно. Где она будет находиться, пока неизвестно, но бренд рассчитывает найти место примерно в часе езды от Калининграда.

Ключевая идея проекта — производить парфюмерию с использованием самостоятельно выращенного сырья, что позволит ей быть уникальной по нотам.

Булгар подчёркивает, что собственные плантации уже есть у некоторых крупных российских брендов косметики: так выращивают, например, саган-дали (рододендрон Адамса) и курильский чай. Это уникальные растения, которые обладают узнаваемыми ароматами и ассоциируются с определёнными регионами России.

«Работа с собственным сырьём позволит местному производству выделяться. Это что-то уникальное, что-то, ассоциирующееся с Россией. А в нашем случае — конкретно с Калининградской областью», — отмечает он.

По словам основателя бренда, на выставках к калининградской продукции, созданной на основе эссенций из растительного сырья, уже проявляли интерес компании из ОАЭ и Саудовской Аравии.