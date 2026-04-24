В Калининградской области планируют создать плантацию, где будут выращивать компоненты для парфюмерии

В Калининградской области планируют создать плантацию растений для парфюмерного производства. Желающие смогут ездить туда на экскурсии. Об этом рассказал предприниматель и основатель бренда «1339perfumes» Игорь Булгар.
Предварительно авторы идеи называют будущую плантацию «усадьбой». Речь идёт о территории площадью от 5 до 10 гектаров, запуск которой будет идти поэтапно. Где она будет находиться, пока неизвестно, но бренд рассчитывает найти место примерно в часе езды от Калининграда.
Ключевая идея проекта — производить парфюмерию с использованием самостоятельно выращенного сырья, что позволит ей быть уникальной по нотам.
Булгар подчёркивает, что собственные плантации уже есть у некоторых крупных российских брендов косметики: так выращивают, например, саган-дали (рододендрон Адамса) и курильский чай. Это уникальные растения, которые обладают узнаваемыми ароматами и ассоциируются с определёнными регионами России.
«Работа с собственным сырьём позволит местному производству выделяться. Это что-то уникальное, что-то, ассоциирующееся с Россией. А в нашем случае — конкретно с Калининградской областью», — отмечает он.
По словам основателя бренда, на выставках к калининградской продукции, созданной на основе эссенций из растительного сырья, уже проявляли интерес компании из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Будет у проекта и туристическая составляющая. Авторы идеи хотят, чтобы туристы могли приезжать на плантацию и видеть, как растут будущие компоненты для духов, принимать участие в мастер-классах, а также узнавать о процессе их производства. Часть растений планируют содержать в открытом грунте, часть — в теплицах.
Авторы проекта подчёркивают: «Это не будет декоративная посадка, мы действительно планируем выращивать и перерабатывать эти растения».
Найти подходящую территорию непросто: будущая «Усадьба парфюмера» не может находиться на сельхозземлях. «Там нельзя даже лавку поставить, это не наш немножко формат», — объясняет Игорь Булгар. Поиском подходящей территории команда занимается уже год, консультируясь с региональным минсельхозом.
Авторы проекта уверены, что им удастся сохранить местную идентичность. Для этого бренд отказался от идеи работать с привычными для парфюмерии культурами — например, с лавандой. «Будем стараться выращивать то, что имеет отношение к Калининградской области», — обещает Булгар.
Проект «1339perfumes» под названием «Лаборатория Парфюмера» осенью прошлого года начал работу в гурьевском замке Нойхаузен.