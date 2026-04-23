В замке Шаакен к началу туристического сезона вновь откроют сгоревшую прошлым летом таверну

Фото сделано в июле 2025 года. Фото: ГУ МЧС по Калининградской области

В замке Шаакен к началу туристического сезона откроют таверну, которая горела прошлым летом. Восстановление объекта уже на финишной прямой. Об этом рассказала арендатор замка Елена Бережная на презентации проекта «Моя крепость» в «Воротах» в четверг, 23 апреля.

По словам Елены Бережной, позавчера с внешнего периметра уже сняли леса, теперь ремонт идёт внутри. «Очень красивое получилось здание», — отметила она. Завершить процесс планируют к середине мая.

Арендаторы замка поблагодарили фирму-подрядчика, которая занималась ремонтом: «Команда в дожди, в морозы, в какую-то жуткую погоду не останавливала ни на час работы».

Пожар на территории замка Шаакен в Гурьевском районе произошёл 11 июля прошлого года. Загорелась кровля кафе, никто не пострадал, но зданию потребовался серьёзный ремонт.

Впервые замок Шаакен упоминается в XIII веке. С 2011 года собственник объекта культурного наследия — Русская Православная Церковь. Арендатор проводит восстановительные работы по сохранению сооружения. Здесь проводятся экскурсии по музеям, средневековые фестивали, мастер-классы.