700-летний замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске откроют для посетителей в начале июня

На первом этапе для посетителей откроют входную зону замка и прилегающую территорию. «Центральным элементом входной группы станет таверна с двускатной черепичной крышей, выполненная в форме старинной усадьбы. Рядом — историческая крепостная стена, галерея боевого хода и сувенирный павильон», — рассказали в администрации замка.

Рядом будет располагаться «Сказочная деревня» с домиками хоббитов , в которых гости смогут пожить. По соседству будут игровые площадки и искусственный пруд. Отдельно выделят ярмарочную зону с таверной, сувенирной лавкой, информационным центром и парковкой.

В замке будет несколько зон. В исторической части разместятся гостиница на 50 номеров, ресторан с винным погребом, музей, банкетный зал, замковый двор, рыцарский лагерь, ремесленные мастерские, пейзажный парк и галерея боевого хода со смотровой башней.

Инвестпроект, в рамках которого восстанавливают Прейсиш-Эйлау, называется «Средневековая сказка». Он предполагает преобразование бывших руин в многофункциональное туристическое пространство.

С июня в Прейсиш-Эйлау начнёт работать рыцарский лагерь, ремесленные мастерские, пейзажный парк с прогулочными маршрутами и «Сказочная деревня». Кроме того, откроется центральный зал бывшего железнодорожного вокзала — он станет туристическим инфоцентром с кафе и сувенирной лавкой.

Одновременно с открытием комплекса запустят туристический маршрут из Калининграда в Багратионовск, который будет работать до сентября. По вторникам и четвергам по этому направлению будет курсировать паровоз с тремя вагонами, в остальные дни — современный пригородный поезд.

«В 2027 году планируется запуск гостиницы и ресторана в длинном флигеле форбурга, а также завершится работы в цитадели с созданием новых пространств», — рассказали в замке.

Открытие комплекса приурочено сразу к нескольким датам: в 2026 году замку исполняется 700 лет, а Багратионовску — 80. В 2027 году будет отмечаться 220-летие Сражение при Прейсиш-Эйлау — одного из крупнейших сражений наполеоновских войн, упомянутого в «Войне и мире» Толстого, «Отверженных» Гюго и «Полковнике Шабере» де Бальзака.

Замок Прейсиш-Эйлау — объект культурного наследия регионального значения и самый южный замок Калининградской области. Он был основан Тевтонским орденом в 1325 году как административная резиденция, позднее выполнял функции регионального центра. Находился в частной собственности вплоть до 1945 года. В советский период здание использовалось как склад. Работы по реконструкции ведутся с 2023 года, общий объём инвестиций в проект сейчас составляет 750 млн рублей.