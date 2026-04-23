От «Котомафии» до модной экскурсии: три идеи для нескучного вечера в Зеленоградске

Вычислить мафию, пройти мастер-класс от спасателя или создать эскиз старинного платья: в апреле и мае музеи Зеленоградска приглашают жителей и гостей города на интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Рассказываем подробнее, чем можно разнообразить свой отдых на побережье.

1. Котомафия на Башне 18+

30 апреля, 19:00

Когда город затихает и огни вечернего Зеленоградска отражаются на глади Балтийского моря, в старинной башне начинается совсем другая жизнь — с интригами, ролями и мягкими лапами. «Котомафия» превращает классическую игру в атмосферное действие с характером: здесь за масками скрываются не просто игроки, а мирные котики, хитрые мафиози и персонажи с неожиданными способностями.

Публику ждёт камерный вечер с элементами импровизации. Ведущий задаёт ритм и тон происходящему, превращая партию в живой сюжет, где каждое слово и пауза могут изменить ход игры. Добавляют настроения и детали: тематические маски, кофе и вид на вечерний город со смотровой площадки.