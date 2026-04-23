От «Котомафии» до модной экскурсии: три идеи для нескучного вечера в Зеленоградске

Вычислить мафию, пройти мастер-класс от спасателя или создать эскиз старинного платья: в апреле и мае музеи Зеленоградска приглашают жителей и гостей города на интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Рассказываем подробнее, чем можно разнообразить свой отдых на побережье.
1. Котомафия на Башне 18+
30 апреля, 19:00
Когда город затихает и огни вечернего Зеленоградска отражаются на глади Балтийского моря, в старинной башне начинается совсем другая жизнь — с интригами, ролями и мягкими лапами. «Котомафия» превращает классическую игру в атмосферное действие с характером: здесь за масками скрываются не просто игроки, а мирные котики, хитрые мафиози и персонажи с неожиданными способностями.
Публику ждёт камерный вечер с элементами импровизации. Ведущий задаёт ритм и тон происходящему, превращая партию в живой сюжет, где каждое слово и пауза могут изменить ход игры. Добавляют настроения и детали: тематические маски, кофе и вид на вечерний город со смотровой площадки.
2. «Ночь музеев» 6+
16 мая, 19:00; музей «Мурариум» и Музей черепов и скелетов
В рамках ежегодной акции, которая традиционно расширяет формат музейного опыта, гости смогут перемещаться между экспозициями и участвовать в специальной программе.
Единый билет открывает доступ сразу в два пространства — Музей кошек «Мурариум» и Музей черепов и скелетов. Второй после обновления получил новую экспозиционную подачу, и в рамках акции здесь пройдёт экскурсия, раскрывающая особенности коллекции и её научный контекст.
Программа дополнится интерактивной частью: профессиональный спасатель проведёт занятие для взрослых и юных посетителей. А на смотровой площадке башни в течение вечера можно будет понаблюдать за звёздами через телескоп.
«Урок по жизнеспасанию начнется в 19:00. Экскурсия в Музее черепов и скелетов — в 20:00. Время работы двух выставок в рамках события: 19:00 — 22:00. Приходите всей семьёй!» — приглашают устроители.
3. Ночь музеев 2026: Музей курортной моды 12+
16 мая, 19:00
«Ночь музеев» примет и Музей курортной моды. Гостей приглашают провести вечер среди силуэтов, тканей и образов, отражающих два столетия стиля отдыхающих и местных жителей.
В начале вечера гости смогут принять участие в скетч-вернисаже под руководством художницы Оксаны Малышко — формат предполагает работу прямо среди экспонатов, где источником вдохновения становятся аутентичные наряды и аксессуары. Позже здесь пройдёт экскурсия, в ходе которой история моды раскроется через детали, контексты и неожиданные параллели с современностью.
Событие объединяет образовательный и творческий форматы: здесь можно не только узнать больше о развитии курортного стиля, но и попробовать себя в роли наблюдателя и интерпретатора, фиксируя увиденное в собственных набросках.
