Поэты, эксперт по кухне и ветераны «Спартака»: 7 бесплатных поводов выйти из дома в выходные

Чем заняться в выходные? Жителей и гостей Калининграда приглашают посмотреть спектакль, нарисовать герб семьи и познакомиться с ветеранами «Спартака». И это не всё — полный список бесплатных мероприятий ищите в традиционной подборке «Клопс».

Встреча с ресторатором Максимом Ткачёвым16+ Когда: пятница, 24 апреля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Максим Ткачёв — владелец сети ресторанов, один из идеологов «Манифеста Балтийской кухни», организатор посвящённого ей фестиваля и сооснователь Балтийской высшей школы гастрономии. На встрече, которая состоится в рамках проекта «Портрет на фоне города», он расскажет об отношениях калининградцев с общепитом: почему раньше в кафе ходили не за едой, а за общением, и что изменилось сейчас. Кроме того, гость расскажет о собственном профессиональном пути и кулинарных традициях региона. Встречу проведёт журналист и телеведущая Марина Иргашева. Вход свободный.

Программа «России милый уголок»16+ Когда: суббота, 25 апреля, 13:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) В вечере, посвящённом юбилею области, примут участие местные авторы — члены региональной организации Союза писателей. В их числе: Таисия Богдан-Журихина, Валерий Батрушевич, Валентина Долина, Александр Красов и другие. Музыкальные гости — клуб «Песни нашей жизни» и солистка Студии городского романса Ирина Броварник Вход свободный.

Мастер-класс «Герб семьи»0+ Когда: суббота, 25 апреля, 14:30 Где: городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44) На встрече каждая семья сможет создать собственный уникальный символ. Организаторы обещают, что герб поможет родственникам сплотиться — храниться в семье он потом может долгие годы. Вход свободный. Занятие подходит для участников любого возраста, все материалы предоставляются.

Отчётный концерт учащихся музыкальной школы0+ Когда: суббота, 25 апреля, 16:00 Где: концертный зал филиала «Балтийский» ЦМШ-АИИ (Солнечный бульвар, 27) Учащиеся филиала Центральной музыкальной приглашают на отчётный концерт учащихся. Юные артисты представят программу, демонстрирующую результаты учебного года. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Спектакль «Верочка Безлазарева в Стране чудес»12+ Когда: суббота, 25 апреля, 16:30 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Театральная студия «Космодром» представит необычную постановку, в которой переплелись тексты Льюиса Кэрролла, Уильяма Шекспира, Михаила Салтыкова-Щедрина, Даниила Хармса, Феликса Кривина и Сергея Козлова. История начинается просто: девочка ищет свою кошку — и попадает неизвестно куда. Организаторы уверяют, что органичная игра юных, но очень ярких актёров делают каждый показ уникальным. Вход свободный. «Космодром» — участники, лауреаты и обладатели специального приза Калининградского областного драматического театра на конкурсе-марафоне «Я и театр 2022–2026», лауреаты областного конкурса «Маленькие роли». Руководитель и педагог — Диана Беляева.

Поэтический вечер «Поэты 39: Открытый микрофон»18+ Когда: воскресенье, 26 апреля, 17:00 Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1) «Бастион» приглашает на вечер стихов и живой музыки: там можно будет как исполнить со сцены собственные произведения, так и послушать других. После открытого микрофона состоится выступление музыкальных гостей: авторские композиции исполнят SHATNIK, а каверы на треки Papa Roach — ЁRHIGHNESS. Вход для зрителей свободный.

Матч ветеранов «Спартака» в Калининграде0+ Когда: воскресенье, 26 апреля, сбор гостей в 11:30, автограф-сессия в 12:00, начало матча в 13:30 Где: «Автотор-Арена» (микрорайон им. Александра Космодемьянского, Тихоокеанская, 5) В Калининград приезжают легенды «Спартака». Всех любителей футбола ждут автограф-сессия, тёплая атмосфера и товарищеский матч, в котором ветераны сыграют против местной любительской команды «КБ Калининград». Состав ветеранов: Ринат Дасаев, Олег Романцев, Валерий Шмаров, Денис Бояринцев, Фёдор Кудряшов, Дмитрий Хлестов, Рамиз Мамедов, Ренат Сабитов, Александр Панов, Константин Головской. Вход свободный.