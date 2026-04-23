Спектакль по реальным письмам жителей: в Калининграде представят постановку о 100-летней истории города

В калининградском театре эстрады в среду, 27 мая, представят спектакль «Кёнигсберг-Калининград: Назад в будущее». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Постановка предлагает зрителям посмотреть на 100-летнюю историю города через судьбы его жителей — тех, чьи голоса сохранились в письмах, дневниках и архивных документах. Идея спектакля родилась из реальной находки: на чердаке старого дома в Калининграде были обнаружены письма, вдохновившие режиссёра из Санкт-Петербурга Инну Аронову на создание постановки.

По сюжету молодая пара приезжает в Калининград и остаётся здесь жить. Разбирая вещи на чердаке своего нового дома, они находят коробку с письмами и документами. Погружаясь в чужие истории, герои словно проживают их сами, оказываясь то в довоенном Кёнигсберге, то в послевоенном Калининграде, то в настоящем времени.

В основе спектакля — реальные свидетельства. Авторы использовали архивные музейные материалы, письма и воспоминания жителей города.

«Огромным удовольствием было собирать все эти истории. Порой интервью длились несколько часов. Одни люди с любовью показывали мне город, другие беседовали на бегу, третьи назначали встречи в уютных кафе. Каждое интервью стало приключением на фоне города», — отмечает режиссёр.

Над постановкой работала межрегиональная команда. Инна Аронова соединила документальные данные и художественный взгляд, а главные роли исполнили петербургские актёры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева. Продюсерами проекта стали Иван Андрусов (Калининград — Санкт-Петербург) и Антон Марченков (Москва).

Спектакль рассчитан на широкую аудиторию — он будет интересен как молодёжи, так и старшему поколению, а также гостям города. Постановку позиционируют как «эмоциональное путешествие», позволяющее увидеть Калининград с новой стороны, почувствовать его самобытность и отношение жителей к своему городу.

Начало в 19:00. Билеты без наценки доступны на «Клопс Афише».