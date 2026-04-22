Музыка, мастер-классы и летний вайб: в субботу в Зеленоградске отпразднуют начало курортного сезона (программа)

В субботу, 25 апреля, в Зеленоградске официально стартует курортный сезон. Запланирована праздничная программа с концертом и пиротехническим шоу. Подробности — в материале «Клопс».

Первая часть праздника — «Добро пожаловать в Зеленоградск» — развернётся на Городской площади. Концерт и развлекательная программа стартуют в 11:00.

Гостей ждёт музыка, творческие мастер-классы и интерактивы. Поклонники премии «Мой ласковый и нужный зверь» смогут встретиться с членами жюри и призёрами, а также посмотреть прямую трансляцию церемонии награждения.

На премию «Мой ласковый и нужный зверь» номинируют животных, совершивших важные и достойные поступки, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Вторая часть программы, которая называется «Этот город самый лучший город на Земле», продлится с 15:00 до 20:00 на площади «Роза ветров».

Там состоится торжественная церемония открытия курортного сезона. Выступать будут местные артисты: студия эстрадного вокала «Созвездие», школа танца Юлии Мягковой I`M DANCE, кавер-группы R.E.D. и «Диско джи», а также гости из Советска — коллектив CoMixX. Завершит вечер пиротехническое шоу.

Праздник продолжится и в воскресенье, 26 апреля. В 11:00 на «Сковородке» стартует турнир по пляжному волейболу. Одновременно с ним на спортивной площадке «Вектор» (улица Тургенева) начнутся соревнования по баскетболу 3х3. На площадке «Песчанка» (улица Крылова) в то же время будет проходить турнир по футболу.