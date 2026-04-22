Средневековый пир и огненная битва: 3 интерактивные программы в поселении Кауп, ради которых стоит выбраться за город

Фото предоставлено организаторами

Поселение викингов Кауп под Зеленоградском с апреля по октябрь приглашает на яркие интерактивные программы — от гастрономических праздников до дневных и вечерних шоу с мастер-классами и огненными представлениями. Рассказываем подробнее. 1. День скандинавской рыбы 25 апреля, 13:00 Гостей поселения приглашают сытно и весело отдохнуть. Публику порадуют разнообразием рыбных угощений: от селёдки до ароматных блюд с огня. Атмосферной музыкой поселение наполнит инди-арт-фолк-группа SFENO. В течение дня можно пройтись по территории с экскурсией, попробовать силы в весёлых конкурсах и состязаниях, заглянуть в мастерскую кузнеца или пройти мастер-класс по печати на ткани, освоить ходули, изготовить свечу из воска, примерить доспехи в музее оружия или погадать на рунах у девушки-викинга. Для детей предусмотрены отдельные активности — от рыбалки до учебных поединков. Отдельного внимания заслуживает драккар «Виндур» — реконструкция скандинавского корабля. За дополнительную плату гостям предложат пострелять из лука или арбалета, отчеканить монету, изготовить обережную куклу и попробовать блюда средневековых харчевен.

2. День с викингами на Каупе 2 мая — 31 октября С мая поселение открывает сезон регулярных дневных и вечерних программ. Экскурсии проходят каждый час: гости знакомятся с устройством городища, бытом и ремесленными традициями мореходов. В течение дня работают мастерские и тематические площадки: можно освоить кузнечное дело, поучаствовать в средневековых играх, попробовать себя в метании топоров или пройти квест «Руны Одина». На территории действует средневековая кухня, где готовят блюда по историческим рецептам. Дополнительно доступны мастер-классы по художественной обработке кожи и занятия в гончарной мастерской, ярмарка, лучный тир и прогулки на драккаре.

3. Ночь огня 2 мая — 19 сентября Вечерняя программа предполагает интерактивное шоу с огненными выступлениями, командными играми и испытаниями, разбросанными по всей территории поселения. «Когда-то, тысячу лет назад, древний Кауп был сожжён. Спустя десять столетий мы восстановили поселение — крепость, дома, очаги. Но огонь помнит это место и снова возвращается: не как враг и не как друг, а как сила, которую нужно принять и укратить», — говорится об идее мероприятия. В эту ночь гостям предстоит пройти испытания, преодолеть страх стихии и укротить пламя, а также найти путь через таинственный лес к месту, где состоится главная битва между огнём и светом. Финалом станет зрелищное представление. На протяжении вечера посетителям предложат перенять опыт кузнечного дела, посоревноваться в метании топоров, погадать у девушки-викинга, принять участие в средневековых играх и квесте, пройти огненный мастер-класс и посмотреть выступления лучников. За дополнительную плату удастся отведать средневековые яства, погадать на таро в длинном доме, создать изделие из кожи, пострелять в лучном тире, посетить гончарную мастерскую и ярмарку ремесленников или отправиться в путешествие на драккаре.