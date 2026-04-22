Владельцы кирхи в Междуречье рассказали, когда её откроют для посещения и на каких условиях

Руины кирхи в посёлке Междуречье законсервируют до 12 мая. Если памятник признают безопасным, его снова откроют для посещения. Это следует из ответов на запросы, которые «Клопс» направил властям муниципалитета и Черняховской епархии РПЦ.

В посёлке Междуречье спасают от окончательного разрушения кирху 1733 года постройки. Это здание когда-то использовали как хранилище удобрений, но с конца 1980-х оно постепенно разрушалось: сохранились только остатки стен.

Здание бывшей кирхи принадлежит Черняховской епархии, а работами руководит министерство культуры. Под его руководством зимой 2026 года руины начали консервировать — этот процесс должен завершиться к 12 мая.

«Дальнейшие работы по благоустройству, облегчению доступа и созданию парковки около объекта запланированы, но точные сроки обозначить не можем», — объяснили в епархии.

В епархии пообещали, что после ремонта кирху снова откроют для туристов. «Режим посещения (свободный или с сопровождением) зависит от технического состояния руин на момент завершения работ, — говорится в ответе на запрос. — При отсутствии опасности жизни и здоровью посетителей доступ может остаться беспрепятственным».

Здание планируют использовать «по туристическо-просветительскому направлению», но как именно — пока неизвестно. В епархии ответили, что большого интереса у инвесторов руины не вызывают: запросов на использование или аренду объекта не поступало.