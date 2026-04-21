Премьера лондонского мюзикла и восьмичасовой «Тихий Дон»: чем удивит театральный фестиваль «Башня» в этом году

В Калининградском драмтеатре с 28 мая по 12 июня пройдёт VII театральный мультижанровый фестиваль «Башня». С гастролями приедут шесть известных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Перми. В программе — разножанровые постановки и смелые эксперименты, которые традиционно сопровождаются аншлагами на домашних сценах. Рассказываем подробнее.

1. Мюзикл «Семейка Аддамс» 28 и 29 мая, 19:00 Открывает «Башню» Тюменский Большой драматический театр — коллектив, который впервые участвует в фестивале и сразу с громкой всероссийской премьерой лондонского мюзикла The Addams Family. Постановка создана по специальному соглашению с компанией Theatrical Rights Worldwide. Это история о любви, дружбе и семейной поддержке. Публику ждут «23 музыкальных номера, живой вокал, оригинальная хореография, невероятная атмосфера, юмор и шутки странной семейки». Постановка, увидевшая свет в 2021-м году, побывала на гастролях более чем в 10 городах и собрала немало наград. Работа отмечена ключевыми театральными премиями: «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра», шорт-лист «Звезды театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль». «Успех этого мюзикла, безусловно, в самой истории — сумасшедшая семейка Аддамс не может не полюбиться! Папа Аддамс любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама Аддамс считает, что чёрный цвет самый яркий. У детей, Венсдей и Пагсли Аддамсов, кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном...» — следует из анонса.

2. «Золотой ключик» 31 мая, 11:00 и 17:00 Следующим на калининградскую сцену выйдет Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Веры Фёдоровны Комиссаржевской, который уже был гостем «Башни» в прошлом году. В этот раз коллектив привезёт свою свежую премьеру — инсценировку представили на домашней сцене в марте 2026 года. «Яркий образный спектакль о театральной магии <...> Озорной и глубокий — для всех, кто когда-либо влюблялся в театр. Для тех, кто ищет свой путь. И для тех, кто знает, как это — верить, что мир можно изменить к лучшему», — говорится в описании постановки. Согласно сюжету, Буратино, променяв азбуку на последний театральный билет, попадает на первое в своей жизни представление. Магия сцены и закулисья со своими правилами и тайнами моментально увлекает его. Герой погружается в удивительный мир, где встречает хитрых киношников Лису Алису и Кота Базилио, величественную оперную легенду Черепаху Тортиллу и сталкивается с загадкой — что важнее: играть по чужим правилам или найти свой Золотой ключик и открыть им собственную дверь?

3. «Дачники» 2 июня, 19:00 В июне театральную эстафету примут молодые артисты — студенты Школы-студии МХАТ. Труппа привезёт два спектакля: «Дачники» по пьесе Максима Горького и драму Торнтона Уайлдера «Наш городок». Обе постановки — дипломные работы IV курса актёрского факультета (художественные руководители — Земцов Сергей Иванович и Золотовицкий Игорь Яковлевич). Текст Максима Горького был написан специально для сцены МХТ, но театр от него отказался: в пьесе не увидели ясной фабулы и любви автора к своим героям. Спустя годы именно «несостоявшаяся любовь» стала отправной точкой для новой версии. Герои стараются найти любовь в разных её проявлениях — «абсурдных, нелепых, подчас жестоких, но столь необходимых театру для того, чтобы он сумел раскрыть человека, стоящего на сцене во всём его многообразии и красоте».

4. «Наш городок» 3 июня, 19:00 Спектакль повествует о трёх днях жизни Гроверс-Корнерса, небольшого городка, который может быть расположен в любой точке мира. «Маленький городок. Главная улица. Бакалейная лавка. Два дома — друг напротив друга. Семейства Гиббс и Уэбб, старшие дети которых, Джордж и Эмили, влюблены друг в друга. Каждый день мамы готовят завтрак, отцы возвращаются с работы, дети опаздывают в школу, а констебль каждый вечер следит за порядком на улице…» — говорится в фабуле. В центре сюжета — «обыкновенные люди с такими же, как у нас, страстями, горестями и радостями, размышлениями о себе, о жизни, о мире, о своём месте в этом мире». Постановка удостоена Гран-при II фестиваля студенческих спектаклей «Первый план».

5. «Преступление и наказание» 5 июня, 19:00 Ещё одни московские артисты приедут на фестиваль с необычной версией романа «Преступление и наказание» — первым рэп-мюзиклом «Рэп-театра». Постановку представили в 2022 году в рамках Театральной лаборатории ЗИЛ, и с тех пор она стала визитной карточкой проекта. Создатели переносят историю Родиона Раскольникова в ритм речитатива, сохраняя сюжет, диалоги и язык Фёдора Достоевского. По словам автора текстов Льва Киселёва, проза писателя хорошо подходит для жанра: «Она дерзкая, хулиганская, там есть и убийство, и проститутки, и расследование — всё очень близко к рэпу». Постановка получила Гран-при Большого детского фестиваля в 2023 году, номинировалась на премию «Музыкальное сердце театра» и вошла в лонг-лист «Золотой маски». Спектакль уже показали более чем в 15 городах России.

6. «Идиот» 7 июня, 18:00 К прозе Фёдора Достоевского обращается и пермский «Театр-Театр» — один из заметных российских коллективов с мультижанровым репертуаром. Их версия постановки появилась совсем недавно: премьера прошла летом 2025 года. Режиссёр Марк Букин читает роман как историю о «банальности зла» и обществе, которое давно болеет, но не пытается выздороветь. Герои здесь — в состоянии внутреннего надлома, и граница между «нормой» и болезнью почти стирается. Поэтому вопрос, кто в этой истории действительно «идиот», остаётся открытым. В центре — князь Мышкин, возвращающийся в Россию после лечения. Его встреча с Настасьей Филипповной обнажает изнанку светской жизни — с её интригами, зависимостями и попыткой спрятать пороки за внешним благополучием. Постепенно герой втягивается в этот круг и сталкивается с реальностью, которая оказывается куда болезненнее его собственного состояния. В спектакле звучит авторская музыка Андрея Платонова, а также треки Хаски, Ólafur Arnalds, Макса Рихтера и других исполнителей.

7. «Тихий Дон» 12 июня, 14:00 Фестиваль завершит уникальный проект петербургского театра «Мастерская» — постановка по роману «Тихий Дон». Спектакль идёт почти восемь часов, разбит на два показа с тремя антрактами и объединяет более 50 персонажей. «Четыре действия «Тихого Дона» по нарастающей передают накаляющееся яростное движение времени. Мирная хуторская жизнь — Первая мировая война — революция — гражданская война. Четыре части спектакля, четыре ритма, четыре отрезка эпохи, заново переворачивающих жизнь человека, жизнь его родины, жизнь страны», — отмечают авторы. Драма отношений Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой развивается на фоне исторических катастроф. Любовная линия здесь неотделима от общего слома эпохи.

