Эксперты рекомендовали признать памятником дом на Чайковского, где жил легендарный советский контрразведчик

Эксперты рекомендовали включить дом №38/40 на улице Чайковского в реестр объектов культурного наследия. Именно в этом здании несколько лет жил советский военный контрразведчик Николай Кравченко. Чем ещё примечательна постройка, разобрался «Клопс».
Якоря и лилии
Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, дом возвели в начале XX века. Точная дата неизвестна — он впервые появился на плане города только в 1924 году. Зато сохранились данные подрядчика: это было «Кёнигсбергское общество по строительству жилья».
Здание состоит из трёх корпусов, которые смыкаются буквой «П». Все они трёхэтажные, с подвалами и чердаками, у восточного есть мансарда. Уже в начале прошлого века в доме были вода, электричество и газ — здешние квартиры позиционировали как жильё повышенного комфорта.
Планировка внутри была типичной. А вот фасады в лучших традициях модерна их украсили балконами, эркерами, башенками и орнаментами. На стенах с южной и западной стороны расположены рельефные медальоны с изображением якорей и стилизованных лилий.
Обнаружилась у дома интересная особенность. Лестничные марши идут не строго друг над другом, а сдвинуты. В результате окна освещают не площадку между этажами, как обычно, а середину пролёта. Сами лестницы выполнены из дерева и металла.
Легендарный разведчик
Во время штурма Кёнигсберга часть улицы Чайковского — тогда она называлась Херманн-аллее — серьёзно пострадала. Дом №38/40 уцелел, хотя частично лишился крыши. После войны её восстановили, но сделали проще, а над восточным корпусом надстроили мансарду.
Знаменитым дом на Чайковского стал уже после войны: именно здесь после завершения службы, то есть с 1960 по 1977 годы, проживал генерал-майор Николай Кравченко. Это знаковая личность для Калининграда: после войны он возглавлял Управление контрразведки Смерш Особого военного округа Кёнигсберг. В 2019 году на доме даже установили мемориальную доску.
Реестр памятников
Сейчас это обычное жилое здание, в котором находится 34 квартиры и ещё 10 помещений. Несмотря на то, что со времён постройки дом немного изменился, специалисты сочли возможным включить его в реестр как памятник архитектуры. Под охрану предлагают взять почти всё, что составляет облик дома.
Что именно сочли ценным?
- Местоположение: «Памятник расположен в северной части исторического центра города, на участке, ограниченном с юга улицей Чайковского, с востока улицей Менжинского, с запада проездом».
- Форма и облик здания. По мнению экспертов, сложную объёмно-планировочную схему нельзя менять — например, пристроить ещё один корпус или снести существующий.
- Стены и цоколь, выполненные из привычного для подобных памятников красного кирпича.
- Оконные проёмы, которые сгруппированы по-своему на каждом фасаде. Кроме того, ценными признали их обрамления, из которых часть украшена рельефными геометрическими фигурами.
- Дверные проёмы с кирпичными перемычками.
- Главное украшение дома — эркерные фонари с лепными медальонами и лилиями. На одной из стен также находятся прямоугольные филенки с гирляндами из цветов, плодов и листьев.
- Аттики (декоративные стенки) с плоскими пилястрами и вазонами.
- Карнизы — как общий, который идёт по всему периметру здания, так и отдельные, расположенные между этажами.
- Четыре межэтажные лестницы.
«Данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями, являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия», — говорится в выводе экспертизы.
В России потенциальные памятники сначала вносят в перечень выявленных объектов культурного наследия. Их запрещено сносить и перестраивать, но вечно находится в этом списке нельзя. Выявленные ОКН проходят историко-культурную экспертизу, определяющую, представляют они культурную ценность или нет. Заключение специалиста является рекомендацией для местных властей, которые могут официально включить объект в реестр памятников.
