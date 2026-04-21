Эксперты рекомендовали признать памятником дом на Чайковского, где жил легендарный советский контрразведчик

Эксперты рекомендовали включить дом №38/40 на улице Чайковского в реестр объектов культурного наследия. Именно в этом здании несколько лет жил советский военный контрразведчик Николай Кравченко. Чем ещё примечательна постройка, разобрался «Клопс».

Якоря и лилии

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, дом возвели в начале XX века. Точная дата неизвестна — он впервые появился на плане города только в 1924 году. Зато сохранились данные подрядчика: это было «Кёнигсбергское общество по строительству жилья».

Здание состоит из трёх корпусов, которые смыкаются буквой «П». Все они трёхэтажные, с подвалами и чердаками, у восточного есть мансарда. Уже в начале прошлого века в доме были вода, электричество и газ — здешние квартиры позиционировали как жильё повышенного комфорта.

Планировка внутри была типичной. А вот фасады в лучших традициях модерна их украсили балконами, эркерами, башенками и орнаментами. На стенах с южной и западной стороны расположены рельефные медальоны с изображением якорей и стилизованных лилий.

Обнаружилась у дома интересная особенность. Лестничные марши идут не строго друг над другом, а сдвинуты. В результате окна освещают не площадку между этажами, как обычно, а середину пролёта. Сами лестницы выполнены из дерева и металла.