Филипп Киркоров рассказал, какую музыку слушают его дети

Филипп Киркоров рассказал о музыкальных предпочтениях своих детей: 14-летней Аллы-Виктории и 13-летнего Мартина. Слова артиста передаёт телеканал «Муз-ТВ«.

Поп-король заявил, что его дочь увлекается творчеством The Weeknd. В июне Киркоров даже планирует свозить её на концерт своего канадского коллеги, который пройдёт в Мюнхене.

Вкусы Мартина заметно отличаются: по словам Киркорова, его сын любит жёсткий рэп. «У него свой мир музыки. Но я не сопротивляюсь, мне радостно, что у них совсем другое музыкальное направление», — отметил артист.

Киркоров надеется, что его сын выберет спортивную, а не музыкальную карьеру. Ради этого артист даже ограничил отпрыску доступ в интернет: по его словам, из-за гаджетов Мартин перестал уделять внимание тренировкам. Сейчас сын певца занимается боксом и тренируется с приглашённым специально для него наставником из Бразилии.

