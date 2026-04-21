В Калининграде юным историкам показали спектакль о становлении области, основанный на архивных документах

В понедельник, 20 апреля, в Калининграде впервые показали музейный спектакль «Васильковый вальс». Первыми зрителями стали участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. О том, как приняли премьеру, «Клопс» рассказал руководитель Музея советского детства БФУ Никита Никитин.

Спектакль вырос из проекта «Театр при музее», который запустили ещё в прошлом году. Сначала команда ограничивалась небольшими сценками, но затем перешла к более сложной форме. В основу «Василькового вальса» легли настоящие архивные данные.

Спектакль состоит из двух актов и переносит зрителя в конец сороковых — время, когда область только формировалась. Сначала зрителей знакомят с обстоятельствами и сюжетами той эпохи. Во втором акте фокус смещается на тему преемственности: в Калининград приезжают учиться внуки участников штурма и первых переселенцев.

Как подчёркивает Никитин, задача была в том, чтобы не пересказывать архивные документы, а оживить их. Сценарий написал сам руководитель музея.

Роли исполнили молодые артисты их коллектива «Голос поколений», куда входят калининградские школьники и студенты. Художественный руководитель — Анастасия Кузнецова.