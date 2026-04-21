В Калининграде юным историкам показали спектакль о становлении области, основанный на архивных документах

В понедельник, 20 апреля, в Калининграде впервые показали музейный спектакль «Васильковый вальс». Первыми зрителями стали участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. О том, как приняли премьеру, «Клопс» рассказал руководитель Музея советского детства БФУ Никита Никитин.
Спектакль вырос из проекта «Театр при музее», который запустили ещё в прошлом году. Сначала команда ограничивалась небольшими сценками, но затем перешла к более сложной форме. В основу «Василькового вальса» легли настоящие архивные данные.
Спектакль состоит из двух актов и переносит зрителя в конец сороковых — время, когда область только формировалась. Сначала зрителей знакомят с обстоятельствами и сюжетами той эпохи. Во втором акте фокус смещается на тему преемственности: в Калининград приезжают учиться внуки участников штурма и первых переселенцев.
Как подчёркивает Никитин, задача была в том, чтобы не пересказывать архивные документы, а оживить их. Сценарий написал сам руководитель музея.
Роли исполнили молодые артисты их коллектива «Голос поколений», куда входят калининградские школьники и студенты. Художественный руководитель — Анастасия Кузнецова.
«Васильковый вальс» стал прологом к открытию финала олимпиады, который проходит в Калининградской области с 20 по 27 апреля. В нём участвуют 356 старшеклассников.
После спектакля гостей поприветствовали другие артисты. Участники театральной студии «Стоп» прочитали стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча…», после чего в зал под марш кадетов внесли флаги России, Калининградской области и всех регионов-участников. Гимн исполнили Анна Гринь и солист Калининградского областного музыкального театра Илья Крестоверов.
«Символично, что финал по истории проходит здесь, в Калининградской области, в которой исторический год может сравниться с десятилетиями и столетиями истории других стран, — обратился к участникам ректор БФУ им. И. Канта Максим Дёмин. — Это такой сжатый алмаз и квинтэссенция людских судеб, истории нескольких стран и нашей российской. 80 лет назад молодые люди такие же, как и вы сегодня, приехали сюда создавать эту область заново из руин».
Помимо конкурсной программы для школьников подготовили лекции и экскурсии.
