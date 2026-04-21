В центре Калининграда с выставкой, концертом и выступлениями служебных собак отметят День пожарной охраны

В следующий четверг, 30 апреля, на площади Победы пройдёт праздник, посвящённый Дню пожарной охраны. Для гостей подготовят интерактивную программу с участием подразделений МЧС. Из чего она будет состоять — читайте в материале «Клопс».

Праздник стартует в 11:00. В течение всего дня на площади будет работать выставка техники — как современной, так и исторической.

Посетителям предложат поучаствовать в конкурсах, познакомиться с работой служебных собак, пройти квест в дымокамере и послушать праздничный концерт. Для детей подготовят специальные мастер-классы. Будет и фотозона, где всем желающим разрешат примерить форму пожарного.

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.