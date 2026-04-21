В апреле на острове Канта пройдут открытые концерты, лекции и показы немого кино с тапёрами (программа)

В апреле на острове Канта бесплатно выступят местные музыканты. Концертной площадкой станет «Культурное место» — недавно открывшаяся сцена под эстакадным мостом. Кафедральный собор поделился программой на ближайшие недели.

С 25 апреля по 9 мая почти каждый день для гостей будут транслировать концерты Московской филармонии. 25 и 26 апреля начало запланировано на 12:00, в другие дни — на 14:00.

В ближайшую субботу, 25 апреля, в 14:00 под мостом покажут выпуск шоу «В поисках вкуса: Калининград». В 15:00 выступит группа Kit’men Brass-Band с променад-концертом. В 17:00 гостям предложат посмотреть немой фильм «Шахматная горячка» с тапёром Андреем Коломыйцевым. В 19:00 состоится выступление группы «Юность», а в 20:00 — стартует вечеринка.

В воскресенье, 26 апреля, программа начнётся в 13:00 с шоу барабанщиц. В 14:00 в рамках проекта «Культура города К.» Виктория Насс проведёт лекцию «Прусские сезоны». На 16:00 запланирован концерт трио «Париж», а на 17:00 — кинопоказ. В 18:00 пройдёт квиз «Счастье есть». В 20:00 — концерт фолк-группы «Дамрава».

В понедельник, 27 апреля, в 15:30 покажут выпуск шоу «В поисках вкуса: иван-чай». В 16:00 всех желающих пригласят на мастер-класс по ударным от коллектива «Бум-бум парни». В 17:00 — квиз «Фильм, фильм, фильм». В 19:00 состоится концерт сёрф-рок-группы The Raushens. В 20:00 — конкурс караоке.

Во вторник, 28 апреля, 15:00 пройдёт встреча с представителями арт-посольства «Супернова», организованная проектом «Культура города К.». В 16:00 на сцену выйдут юные артисты из Детской музыкальной школы имени Д. Д. Шостаковича. В 18:00 вновь покажут немое кино: фильм «Генерал», а тапёром выступит MU_TRONIC. В 19:00 стартует шоу «Музыкальная экспедиция» от DJ NILSON.

В среду, 29 апреля, в 15:00 театровед и режиссёр Евгений Авраменко проведёт встречу «Калининград — органная столица России». В 17:00 начнётся концерт фокстрот-бэнда. В 18:00 — трансляция шоу «В поисках вкуса: Кольский полуостров». В 20:00 стартует совместный концерт групп «Остров Канта» и Lexicon Somni.

В четверг, 30 апреля, в 15:00 журналист и ресторатор Светлана Колбанёва проведёт встречу «За столом у Канта». В 16:00 начнётся джаз-хоп концерт Mark SX, после чего в 17:00 повторят выпуск шоу про Кольский полуостров. В 19:00 — концерт поп-рок-группы «ДРУГИЕНОТЫ».

На майских праздниках концерты продолжатся — «Клопс» расскажет о них отдельно.