В Калининграде зрители спектакля на один вечер стали киноактёрами, критиками, акробатами и путешественниками во времени

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде

Побывать на съёмочной площадке и в кинотеатре, поучаствовать в репетиции спектакля, послушать дискуссию о Чехове — и всё это за полтора часа. Так провели пятничный вечер гости Балтийского филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде. На мероприятии побывал и корреспондент «Клопс». Официально «Здравствуйте, это мы!» — спектакль-променад для гостей Балтийского культурного форума. Однако на самом деле постановка сходу ломает дистанцию между сценой и зрительным залом. Всё начинается в холле: гости приезжают, осматриваются, разговаривают друг с другом — но ещё не понимают, что уже стали частью спектакля. Вместе со зрителями по холлу гуляют девушки в цветных комбинезонах — «голосовые помощники», которые помогают зрителям разделиться на две группы. «Красные» и «зелёные» пройдут один и тот же маршрут с разных концов — каждый за своим помощником. Отставать чревато: новый корпус РГИСИ изнутри напоминает знаменитый НИИЧАВО, и потеряться там нетрудно.

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде

«Зелёная» группа начинает с площадки «Живые голоса». Это полутёмный зал, стены которого скрыты большими экранами. Гости могут почувствовать себя Элли, которая пришла в Изумрудный город и встретилась с гигантской головой — только тут голов много, и они одновременно демонстрируют разные эмоции. Это молодые актёры, которых записали на видео такие же начинающие операторы. Впрочем, некоторые артисты присутствуют в зале во плоти: они танцуют между стульями, демонстрируя свои таланты в области пластики и хореографии. Это важно для понимания происходящего: зрителям показывают не просто экскурсию, но и своеобразную выставку достижений. Для артистов такой формат волнителен вдвойне, ведь каждый номер для них — как экзамен. Только принимают его не знакомые преподаватели, а гости Балтийского культурного форума.

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде

Следующая точка — павильон, выстроенный как настоящая съёмочная площадка. Здесь уже нет наблюдателей: зрителей сразу включают в процесс. Сейчас все они — актёры массовки. Режиссёр раздаёт указания: «Сегодня наша задача — снять сцену в аэропорту. В зоне прилёта мы ожидаем звезду». Из числа зрителей выбирают «старого друга», который должен будет прорваться сквозь ряды «фанатов» и закричать «Костя, я здесь!». Всем остальным следует бурно радоваться появлению своего кумира. Кто кумир? «Фанаты» гадают, но пока что это секрет. Всё происходит по-настоящему: есть микрофоны, камеры и даже хлопушка с номером дубля. Режиссёр тоже не церемонится, давая указания — перед ним сейчас не зрители, а подчинённые. Впрочем, никто не в обиде: «фанаты» в деловых костюмах хлопают, подпрыгивают и даже свистят — не каждый день доведётся почувствовать себя артистом. А потом — самое приятное. Новоиспечённым актёрам показывают отснятую сцену. Это очень воодушевляет: кое-кто в толпе уже шутит о планах сменить профессию. Кстати, а кто оказался «Костей»? Их двое: на первом дубле «фанаты» купают в аплодисментах портрет Хабенского, на втором — Станиславского.

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде

Завершив «съёмочный день», зрители поднимаются на второй этаж — в кинотеатр. И вновь всё аутентично: настоящие билеты, кресла, тёмный экран. Здесь показывают переснятые фрагменты известных фильмов — например, монолог Джоэла из «Вечного сияния чистого разума». Вместо Джима Керри — один из студентов филиала, вместо американского Монтока — калининградская Балтика. Сцены воспроизведены так точно, что с первого взгляда непросто заметить разницу. «Я сначала не поняла, а потом как поняла!» — смеётся одна из зрительниц. Для студентов это не шутка, а полезная практика: попытаться воспроизвести чужую режиссуру и понять, как работают профессионалы.

В пространстве Школы креативных индустрий зрителям выдают наушники с музыкой. А потом мелодию сменяет чей-то голос: «Здравствуйте, я Коля, и я взломал ваш музыкальный плеер». Коля не хулиган и не будет просто так засорять эфир: он проводит гостям экскурсию по комнатам, где учатся будущие монтажёры, дизайнеры, аниматоры, операторы... Ненадолго удаётся даже заглянуть в фантазийное будущее, где черпают идеи местные художники. А в одном из кабинетов на гостей стеклянным взглядом смотрит юноша — человекоподобный робот Игорь, родич «голосовых помощников». На этом этапе спектакля зрители уже ничему не удивляются. Потом Колю «съедают» помехи, а гостей приглашают дальше — в комнаты с инсталляциями.

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде

Следующая большая остановка — коридор художников-постановщиков. Все стены от пола до потолка здесь увешаны картинами и набросками. «Голосовой помощник» объясняет: здесь — классический этюд с гипсом, рядом — наброски по видео, чуть дальше — кинораскадровки. А ещё тут есть пейзажи с пленэров, анималистика, коллажи по Введенскому... И это только с одной стороны стены. А с другой — макеты сценографии. Здесь зрители могут рассмотреть уменьшенные декорации, мебель и антураж.

Долго любоваться не выйдет: прямо здесь же, в коридоре художников, начинается репетиция. Зрители, не успевшие увернуться, вновь становятся актёрами — ведь кто откажет артисту, если он просит срочно прочесть текст по ролям. Отрепетированную сценку тут же и показывают — со всей экспрессией, которую может вместить узенький коридор. После чего громкоговоритель зовёт артистов на сцену, и они исчезают, чтобы больше сегодня не появиться. А жаль: её хотелось бы посмотреть полностью — особенно тем из зрителей, которые успели приложить руку к репетиции. Группа перемещается на «холодный балкон», где расположилась инсталляция, посвящённая Питеру Бруку. Это пустое пространство без объектов, в котором ничего не происходит, кроме присутствия. Авторы спектакля неспроста разместили её именно здесь: залитая солнцем пауза внутри маршрута предваряет яркий музыкальный номер. Это «секретное место». Зрители входят в обычный театральный зал и рассаживаются по местам — под внимательными взглядами сидящих на сцене артистов. А потом начинается музыка.

Слегка оглушённые — больше искусством, чем громким звуком — зрители выходят обратно в коридор. «У нас сложный маршрут», — напоминает «голосовой помощник». «Мы заметили», — откликаются зрители ему в тон. Следующая точка — полная противоположность тёмному залу. Здесь, у огромных панорамных окон, студенты работают с бамбуковыми палками — тренируют равновесие и баланс. Молодые артисты ловят и бросают свои снаряды, передают их по кругу в ритме музыки, удерживают на головах. В общем, делают всё, что никогда не получится повторить у среднестатистического зрителя. Или получится? Когда выступление заканчивается, гостям тут же предлагают попробовать свои силы. Поначалу многие стесняются, но вскоре уже почти все с интересом балансируют палки на открытых ладонях. И — внезапно — удостаиваются аплодисментов от гуляющих снаружи корпуса прохожих. Случайность это или тоже элемент постановки? Теперь трудно разобрать — да это и неважно.

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде

В библиотеке разыгрывается драма театроведов. Тут шумно и экспрессивно спорят о том, как правильно трактовать Чехова. Так зрителям пытаются показать, что порой интересные решения рождаются из хаоса. Финал собирает всех на крупнейшей сцене филиала. Здесь встречаются участники разных маршрутов и студенты, задействованные в показе. «И я уже слышала очень приятные, восторженные отзывы!» — сообщает ректор РГИСИ Наталья Пахомова. Она напоминает: то, что сейчас увидели гости — презентация первого творческого вуза в Калининградской области. Именно с этих ребят — «голосовых помощников», роботизированных Игорей и артистов, исполняющих обязанности Джима Керри — начнётся новый этап в культурной жизни региона. «Мы первые во многих смыслах. В 1947 году мы первые стали учить актёров. У нас впервые открылся продюсерский факультет. Мы первыми начали учить режиссёров телевидения, — перечисляет Пахомова. — Это наша задача — быть первыми».

Фото: пресс-служба филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде