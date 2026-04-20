Английский театр, скрипка и современная психология: 6 бесплатных мероприятий в Калининграде, которые расширят кругозор

Что интереснее: старинный театр, художественная фотография или современные методики в психологии? К счастью, выбирать не нужно: про всё это можно узнать на мероприятиях, которые пройдут в Калининграде на этой неделе. «Клопс» представляет традиционную подборку бесплатных ивентов.

Лекция «Города, архивы и утраченные свидетельства. Карта английского театра на континенте»16+ Когда: вторник, 21 апреля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Историк Алла Исправникова прочитает в библиотеке лекцию о путешествиях английских актёров по Европе в XVI–XVII веках. Основное внимание лектор уделит Гданьску и Варшаве, где сохранились важные следы пребывания британских трупп. Кроме того, гости узнают, как учёные восстанавливают прошлое по разрозненным и неполным документам, и обсудят, как работать с утраченными архивами. Вход свободный.

Лекция «Медиация. Современный подход к решению споров»18+ Когда: вторник, 21 апреля, 18:30 Где: Городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44) Эксперты ассоциации «Медиатор» научат всех желающих разрешать конфликты через диалог и уважение. Они расскажут, что такое медиация и как она укрепляет отношения в семье и обществе, а также поделятся реальными примерами из практики. Вход свободный, по предварительной записи. Лекция проходит в рамках проекта «Городская служба примирения».

Концерт скрипичной музыки0+ Когда: среда, 22 апреля, 18:00 Где: концертный зал Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова (Фрунзе, 4) В концерте примут участие студенты и учащиеся колледжа, от первого класса до третьего курса. Концертмейстеры — Виктория Клочкова и Кристина Якимович. Ведущая концерта — музыковед Ольга Кристальная. В программе прозвучат произведения Никколо Паганини, Фрица Крейслера, Пабло де Сарасате, Генрика Венявского, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Вход свободный.

Творческая встреча «Дай руку»18+ Когда: четверг, 23 апреля, с 16:00 до 17:00 Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31) С поклонниками встретится поэт и музыкант, член Союза писателей РФ Вадим Новожилов. Вечер пройдёт при участии актрисы, члена Союза театральных деятелей РФ Татьяны Слещенковой. Гостей ждёт живое общение, стихи и музыка в исполнении автора. Вход свободный, по предварительной записи (телефон библиотеки +7 4012 642-712).

Лекция «Воспитание детей в условиях развода»18+ Когда: четверг, 23 апреля, 18:30 Где: городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44) Эксперты «Медиатора» расскажут, как справляться с семейными трудностями и минимизировать последствия развода для ребёнка. На лекции разберут, как поддержать детей в сложный период, наладить общение между родителями и снизить стресс для всей семьи. Вход свободный, по предварительной записи. Запись через личные сообщения во «ВКонтакте».