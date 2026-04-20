Английский театр, скрипка и современная психология: 6 бесплатных мероприятий в Калининграде, которые расширят кругозор

Что интереснее: старинный театр, художественная фотография или современные методики в психологии? К счастью, выбирать не нужно: про всё это можно узнать на мероприятиях, которые пройдут в Калининграде на этой неделе. «Клопс» представляет традиционную подборку бесплатных ивентов.
Лекция «Города, архивы и утраченные свидетельства. Карта английского театра на континенте»16+
Когда: вторник, 21 апреля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Историк Алла Исправникова прочитает в библиотеке лекцию о путешествиях английских актёров по Европе в XVI–XVII веках. Основное внимание лектор уделит Гданьску и Варшаве, где сохранились важные следы пребывания британских трупп.
Кроме того, гости узнают, как учёные восстанавливают прошлое по разрозненным и неполным документам, и обсудят, как работать с утраченными архивами.
Вход свободный.
Лекция «Медиация. Современный подход к решению споров»18+
Когда: вторник, 21 апреля, 18:30
Где: Городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44)
Эксперты ассоциации «Медиатор» научат всех желающих разрешать конфликты через диалог и уважение. Они расскажут, что такое медиация и как она укрепляет отношения в семье и обществе, а также поделятся реальными примерами из практики.
Вход свободный, по предварительной записи. Лекция проходит в рамках проекта «Городская служба примирения».
Концерт скрипичной музыки0+
Когда: среда, 22 апреля, 18:00
Где: концертный зал Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова (Фрунзе, 4)
В концерте примут участие студенты и учащиеся колледжа, от первого класса до третьего курса. Концертмейстеры — Виктория Клочкова и Кристина Якимович. Ведущая концерта — музыковед Ольга Кристальная.
В программе прозвучат произведения Никколо Паганини, Фрица Крейслера, Пабло де Сарасате, Генрика Венявского, Камиля Сен-Санса и других композиторов.
Вход свободный.
Творческая встреча «Дай руку»18+
Когда: четверг, 23 апреля, с 16:00 до 17:00
Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31)
С поклонниками встретится поэт и музыкант, член Союза писателей РФ Вадим Новожилов. Вечер пройдёт при участии актрисы, члена Союза театральных деятелей РФ Татьяны Слещенковой. Гостей ждёт живое общение, стихи и музыка в исполнении автора.
Вход свободный, по предварительной записи (телефон библиотеки +7 4012 642-712).
Лекция «Воспитание детей в условиях развода»18+
Когда: четверг, 23 апреля, 18:30
Где: городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44)
Эксперты «Медиатора» расскажут, как справляться с семейными трудностями и минимизировать последствия развода для ребёнка. На лекции разберут, как поддержать детей в сложный период, наладить общение между родителями и снизить стресс для всей семьи.
Вход свободный, по предварительной записи. Запись через личные сообщения во «ВКонтакте».
Творческий вечер в «Воротах»: встреча с фотохудожником и живой концерт16+
Когда: пятница, 24 апреля
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
Пространство «Ворота» приглашает на вечер, объединяющий две стихии — визуальное искусство и музыку.
Программа вечера:
- 18:30 — встреча с членом Калининградского союза фотохудожников Игорем Ткачёвым. Мастер расскажет о своём творческом пути и покажет снимки: от закатов на Куршской косе до горных вершин Кавказа.
- 19:30 — мини-концерт дуэта Эдуарда Стерникова и Ольги Богомаз.
Количество мест ограничено. Вход свободный, по предварительной регистрации.