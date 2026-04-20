«Позади крутой поворот» и «Дорогие мои старики»: в Светлогорске состоится юбилейный концерт Игоря Саруханова

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 19 сентября, с концертом выступит заслуженный артист Игорь Саруханов. Юбилейный вечер объединит песни разных лет — от давно ставших эстрадной классикой до более поздних работ. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

На счету музыканта более трёхсот композиций. Ему принадлежат хиты «Позади крутой поворот», «Зелёные глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Бухта радости», «Круг друзей», «Поплакала и хватит», «Каракум», «Придуманная любовь», «Желаю тебе», «Маскарад», «Слово в слово», «Ниточка» и относительно новые «С кем ты?», «Не зови», «Показалось мне» и многие другие.

При этом певец продолжает выпускать новые альбомы и синглы: «Самый свежий трек маэстро «Одна на миллион» весьма успешно покоряет эфиры радиостанций и концертные площадки».

«Юбилейная программа будет состоять, конечно же, из песен разных лет. Но обязательно будут и приятные сюрпризы в виде премьер», — рассказывает сам артист.

Начало в 18:00.