Птичья проза и биография Каневского: 6 интересных книжных новинок, которые вы могли пропустить

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В мире, где новый контент появляется ежесекундно, легко что-то упустить. Например, хорошую книгу, которая скрасила бы несколько вечеров и навела на интересные мысли. «Клопс» рассказывает про шесть новинок 2026 года.

«Мир глазами Тамы»16+ Кэтрин Чиджи Рассказ в этой книге ведётся с необычной точкой зрения: главная героиня — сорока по имени Тама. Птица умеет говорить, поэтому скоро становится интернет-сенсацией. В доме появляются деньги, и это меняет жизнь хозяев Тамы — а она наблюдает и пытается понять, как устроен человеческий мир. «Мир глазами Тамы» — книга не столько о животных, сколько о домашнем насилии и зависимости. Однако на то, как эти темы поданы, сильно влияет птичья природа рассказчицы. Получается местами наивно, местами иронично, но неизменно интересно.

«Совсем другая история…»16+ Леонид Каневский В автобиографии легендарный Леонид Каневский рассказывает о своём детстве, учёбе и пути в профессию актёра. Он вспоминает работу в театре и съёмки в кино — включая знаменитый документальный цикл «Следствие вели…». Книга Каневского будет интересна не только его поклонникам: артист много рассказывает о советском театре и кино, своих коллегах и работе на телевидении. Есть здесь и мысли о современных медиа, на которые артист смотрит с высоты своего многолетнего опыта.

«Марафон в рай»16+ Артур Каджар Главные герои — скрипачка Нара и её кумир, рок-музыкант Архангел, который нечаянно проигрывает бесценную гитару. Чтобы вернуть инструмент, девушка обкрадывает владельца казино и вместе со своим кумиром пытается сбежать в Индию. Их ждёт много стран — Армения, Грузия, Израиль, Турция — и немало новых открытий. На первый взгляд «Марафон в рай» — это лёгкий детектив с обязательной любовной линией. Но ближе к середине становится ясно: это не просто приключение, а глубокое рассуждение об успехе, счастье и поисках своего места в жизни.

«Исход(ы)»16+ Джулиан Барнс Последняя книга современного классика Джулиана Барнса — это не роман в привычном смысле, а сочетание эссе, мемуаров и философских размышлений. Структурно она состоит из трёх частей: одна посвящена истории воздухоплавания, другая — фотографиям, а третья — смерти любимой супруги. «Исход(ы)» — одна из самых откровенных работ Барнса. Как всегда у автора, она требует внимательности: такое не получится читать между делом. Зато любители интеллектуальной прозы, готовые поразмышлять о любви и утрате, смогут многое их неё почерпнуть.

«Инсектополис: история насекомых от Большого взрыва до наших дней» Питер Купер12+ Эта книга — иллюстрированное научно-популярное путешествие по миру насекомых. Она охватывает примерно 400 миллионов лет эволюции. Порой автор возвращается в мир людей — и показывает, как насекомые повлияли на человеческую историю и культуру. «Инсектополис» рассказывает о древних и современных насекомых, их удивительных способностях, учёных-энтомологах и современном искусстве. Это необычный взгляд на эволюцию — дополненный, если читать книгу в бумаге, обилием иллюстраций.

«Седьмой вопрос»16+ Ричард Флэнаган Автор собрал под одной обложкой мемуары и собственные размышления об истории. Флэнаган вспоминает историю своего отца, побывавшего в плену во время Второй мировой войны, и пытается связать личную историю с общемировой. Название отсылает к структуре книги — серии вопросов, в череде которых «седьмой» становится самым личным. Это не роман в классическом смысле, а сборник эссе о науке, литературе, памяти и морали. Кроме того, в этой книге Флэнаган очень много рассуждает о войне, задавая читателю вопросы, на которые нет окончательных ответов.