На «Дне селёдки» в Калининграде собрались 60 тысяч любителей рыбы, солнца, музыки и морских баек (фоторепортаж)

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Набережная Музея Мирового океана днём в субботу, 18 апреля, не просто заполнена — она движется. Поток людей тянется вдоль воды, упирается в очереди и снова распадается на ручейки. Так проходит 21-й «День селёдки» — праздник, который за двадцать лет стал одним из самых массовых городских событий. Главная сцена «Под волной» у корпуса «Планета Океан» начинает работать ещё до полудня. В 11:50 программа стартует с театрализованного представления «Рыбацкая путина». А сразу за ним — официальное открытие праздника. Свободного пространства перед сценой почти нет: люди стоят вплотную, а опоздавшие слушают издалека. Вскоре над водой разносится музыка: это поздравление от артистов Калининградской областной филармонии. «В этом году, юбилейном для Калининградской области, мы отнеслись к празднику с особым трепетом: сегодня мы вспоминаем, как 80 лет назад, в тяжёлые послевоенные годы, благодаря рыбакам была накормлена и построена наша область», — напоминает президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

К середине дня внимание смещается к гастрономии. Мастер-класс «Селёдка в высокой кухне» собирает у сцены как хозяек, так и любителей вкусно поесть. Что их интересует? Как повара Виктор Карпузов и Георгий Матвеев превратят привычную всем рыбу в ресторанный деликатес. Те, в ком мастер-класс разбудит аппетит, перемещаются к фудкорту. Найти его несложно: достаточно проследовать за ненавязчивым запахом, который любители рыбы чуют с любого конца набережной. Проблема только одна: не так-то просто найти свободное место, чтобы подкрепиться. По подсчётам организаторов, в этом году праздник собрал более 60 тысяч человек. К середине дня скамейки, столы, подставки стендов и даже камни уже заняты отдыхающими. Не стоит обманываться, если где-то заметите свободный стол — он наверняка забронирован, а гости, которым места не хватило, со всех сторон хищно поглядывают на пустые стулья. «Вообще-то я терпеть не могу селёдку, — сообщает один из отдыхающих. — Но тут такой движ, что захотелось зайти посмотреть. Нельзя в такой красивый день сидеть дома».

Пройти от одного конца набережной до другого непросто, а не попасть при этом в чей-то кадр — невозможно. Фотографируются все: одни — на фоне реки, другие — у автомобиля «ГАЗ» под лозунгом «Даёшь Антарктиду», третьи — в обнимку с покрытыми сетью и чешуёй аниматорами. Радостнее всех на набережной, конечно, дети. Праздник — отличная возможность облазить всю набережную, изучить интерактивные экспонаты и даже поваляться в песке, пока взрослые не видят. А малыши, увлечённые творчеством, могут порисовать на открытом воздухе — или побывать на площадке аквагрима и примерить на себя образ морского существа.

Особого внимания заслуживает ярмарка: вдоль павильонов стоит длинный ряд палаток, и за каждым прилавком — славный моряк или добродушный пират. Продают сувениры на любой вкус — тут и керамика, и картины, и ювелирные украшения. Одна из палаток почти светится: это солнце играет на гранях стеклянной посуды. «Дню селёдки» вообще повезло с погодой: на набережной тепло, и гуляющие постепенно снимают куртки и толстовки. В толпе то и дело мелькают тёмные очки: в них удобнее любоваться фотовыставкой, посвящённой красотам Калининградской области и блестящими бортами пришвартованных у набережной судов.

Впрочем, не все могут позволить себе раздеться. В одной из палаток с гостями общаются солидные мужчины в морской форме, и на груди у каждого — ряд блестящих медалей. Это капитаны и ветераны рыбопромыслового флота. Их истории вызывают огромный интерес: небольшой павильон забит до отказа. Некоторые слушатели — в основном школьники — внимают каждому слову, раскрыв рты. Есть и музыка: на отдельной сцене целый день выступают местные артисты. Ближе к вечеру их сменят поэты — с особым «селёдочным» репертуаром.

Несмотря на толпу, на набережной царит удивительное спокойствие. Немало пенсионеров, которые просто пришли подышать свежим воздухом — некоторые даже не знали, что попадут на праздник. «Вообще не собиралась никуда сегодня идти, — признаётся одна из гуляющих женщин. — Кое-как себя заставила выйти из дома. А тут... Хорошо, молодые веселятся, ну и мы рядом». Ближе к вечеру программа снова меняется: теперь на сцене говорят о гастрономических традициях Ханты-Мансийска. Теперь селёдка становится не едой, а культурным образом — и это тема, достойная отдельной беседы. Собственно, беседа на сцене и происходит. Завершив прогулку, многие выбирают прогуляться до недавно открывшегося Философского моста. Возле него большая очередь, но желание поскорее оказаться на острове Канта перевешивает. Почему? Там уже готовятся палатки для следующего гастрономического праздника.