Забытые на виду: 6 калининградских памятников, мимо которых можно ходить каждый день и не замечать их

Каждый год 18 апреля в мире отмечается Международный день памятников и исторических мест. Праздник призван привлечь внимание к культурному наследию — что особенно актуально для нашего региона. «Клопс» вспомнил шесть памятников, мимо которых калининградцы могут ходить каждый день, даже не обращая на них внимания.

1. «Ребёнок с кошкой» Эту скульптура расположена у жилого дома на Коммунальной, 73. Она представляет собой, как следует из названия, камерную композицию: мальчик играет с кошкой. Автором работы считается скульптор Лизелотта Штайнер, связанная с кёнигсбергской Академией художеств. В большинстве краеведческих источников указано, что мальчика она создала в середине 1930-х годов. Как было принято в те годы, он украшал двор у дома, где жила семья Штайнер. В отличие от большинства подобных скульптур, эта пережила войну и не лишилась своего привычного места. Правда, за годы её частично разрушили: мальчик и кошка лишились голов. Однако в 2016 году калининградский скульптор Фёдор Мороз отреставрировал памятник, и сейчас он выглядит так же, как 90 лет назад — с поправкой на возраст.

2. Украшения бывшей Дирекции железных дорог Сейчас это дом №111-117 по Ленинскому проспекту, в котором находятся магазины и офисы. Величественное здание было построено в 1895–1896 годах — его планировали как жилой дом, а потом переделали под нужды Дирекции имперских железных дорог. Постройка интересна сама по себе, но главное её украшение —скульптуры на крыше центрального ризалита, которые изображают двух женщин. Изначально дамы поддерживали часы, подчёркивая связь железной дороги со скоростью и прогрессом. У одной из фигур даже был телеграфный шток. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, и восстановили его уже без скульптур — от них мало что осталось. Дам удалось вернуть на законное место благодаря 3D-сканированию, и они вновь появились на крыше в 2023 году.

3. «Геркулес» на шлюзе пруда Эта одна из самых известных работ кёнигсбергского скульптора Станислауса Кауэра, созданная в 1912–1913 годах. Территорию вокруг пруда Хаммертайх (Пионерский) тогда стремились оформить в эстетике «синтеза природы и искусства». Шлюзовый домик должен был соответствовать — поэтому его украсили барельефом. Геркулеса (Геракла) тоже выбрали не случайно: античный герой символизировал силу, которая заставляет стихию подчиняться человеку. Барельеф пережил войну, но с тех пор окружающий его парк сильно изменился. С годами и скульптура начала разрушаться: ракушечник, из которого она сделана, выветривался, фигуру героя покрыл мох. Сейчас Геркулеса расчистили, и возле него любят фотографироваться туристы.

4. Здание с парочкой на углу Дом №44 на улице Чернышевского фигурирует в архивных документах как «здание магазина со скульптурной композицией на фасаде». До войны на первом этаже располагалась прачечная. Композиция, о которой идёт речь — это две небольшие фигуры, изображающие мужчину и женщину. Они появились около 1930 года и, вероятно, символизировали счастливую семью. В советский период парочка продолжала радовать клиентов — только теперь не прачечной, а продуктового магазина. В 2023 году фасады отремонтировали, и сегодня скульптуры вновь помогают бизнесу: в здании находится кафе.

5. «Каменотёс» и «Мастеровые» Эти скульптура расположены на стенах бывшего Дома техники (нынешний ТЦ «Эпицентр»). Здание построили в 1923–1925 как павильон Восточно-Прусской ярмарки, и его украшения должны были символизировать достижения прогресса. Одной из таких аллегорий стал «Каменотёс» работы Германа Брахерта, расположенный у восточного входа. Мужчина который держит в руках каменный блок и зубчатое колесо — символы ручного труда. У северного входа гостей встречали «Мастеровые», созданные учеником Брахерта Эрнстом Филицем. Здание пережило войну, и даже горельефы уцелели — правда, потом постепенно деградировали из-за погоды и неумелого ремонта. В 2024 году здание отреставрировали, а заодно привели в порядок обе скульптуры, и они снова радуют глаз гуляющих.

6. Скульптура, которой нет «Умирающего воина» в парке имени Макса Ашманна установили около 1920 года. Мемориал был посвящён памяти павших в Первой мировой войне. Краеведы называют автором этого памятника кёнигсбержца Вальтера Розенберга. Скульптура изображала лежащего мужчину, который умирает от смертельной раны. Этот сюжет был характерен для эпохи: тогда по всей Германии начали ставить памятники, где воины изображались не героями, а обычными уязвимыми людьми. Как выглядел этот памятник, известно благодаря старым фотографиям: сама фигура была утрачена неизвестно когда и почему. Сохранился только прямоугольный постамент, который постепенно разрушается.