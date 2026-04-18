Милая сказка и политический хоррор: 6 фильмов ко Дню цирка, которые понравятся любителям разных жанров

Ежегодно в третью субботу апреля по всему миру отмечается весёлый праздник — День цирка. Это отличный повод вновь погрузиться в мир ловких акробатов, отважных дрессировщиков и забавных клоунов. «Клопс» вспомнил шесть фильмов, которые очень по-разному изображают цирк.

«Величайший шоумен»18+ Финеас Тейлор Барнум (Хью Джекман) — американский шоумен, который вырос в бедности и всю жизнь мечтал создать нечто грандиозное. В конце концов ему удаётся открыть цирк, который привлекает тысячи зрителей. Однако чем более известным он становится, тем больше жаждет признания. Режиссёр Майкл Грэйси опирался на реальную биографию Барнума. Но прежде всего это не байопик, а масштабное музыкальное шоу. Песни The Greatest Show, Rewrite the Stars и This Is Me знают даже те, кто не смотрел фильм и ничего о нём не слышал.

«Дамбо»6+ Действие происходит в начале XX века. Бывший цирковой артист Холт Фэрриер (Колин Фаррелл) возвращается с войны и устраивается работать в небольшой бродячий цирк. Там он и его дети сталкиваются с новорождённым слонёнком, у которого есть особенность: благодаря своим огромным ушам он способен летать. Тим Бёртон снял игровую адаптацию одноимённого мультфильма 1941 года. Стиль режиссёра легко узнать: в «Дамбо» много стилизованных декораций, контрастов и тревожных деталей. В новой версии знакомая многим с детства сказка превратилась в семейную фэнтези-драму о цирке, одиночестве и цене зрелища.

«Воды слонам!»18+ В 1931 году после гибели родителей молодой студент-ветеринар Джейкоб Янковски (Роберт Паттинсон) остаётся без средств к существованию. В отчаянии он запрыгивает в случайный поезд и оказывается в труппе передвижного цирка. Здесь он знакомится с наездницей Марленой (Риз Уизерспун) и её мужем — и становится частью любовного треугольника. Романтическую драму по одноимённому роману Сары Груэн снял Фрэнсис Лоуренс в 2011 году. Главное достоинство картины — атмосфера: цирковой дух здесь плотно переплетён с обстановкой Великой депрессии. Сюжет книги сохраняется, и критики отмечали особое обаяние одной из главных героинь — слонихи Рози.

«Отчаянные мстители»18+ Сюжет разворачивается в Риме 1943 года. Герои — четверо артистов бродячего цирка, каждый из которых обладает необычными способностями. Потеряв работу, они вынуждены выживать в стране, которая охвачена войной. Формально «Отчаянные мстители» — это фэнтезийная военная драма с элементами супергероики. Но по сути у режиссёра Габриэле Майнетти получилось яркое авторское высказывание о человеческом достоинстве и тех, кто отличается от остальных.

«Печальная баллада для трубы»18+ История начинается в 1937 году, во время гражданской войны в Испании. Рыжего циркового клоуна прямо со сцены отправляют на фронт. Спустя десятилетия в центре повествования оказывается его сын Хавьер, ставший «печальным клоуном» в цирке конца эпохи Франко. Фильм Алекса де ла Иглесиа — абсурдная и смелая картина, которая умудряется быть одновременно исторической драмой, чёрной комедией и хоррором. Главное, что выделяет эту картину — гротеск. Режиссёр много и разнообразно использует цирковую эстетику, но говорит с её помощью о невесёлых вещах.

«Шоколад»18+ В провинциальном французском цирке выступает темнокожий артист по прозвищу Шоколад (Омар Си). Однажды он знакомится с белым клоуном Футтитом (Джеймс Тьерре), и их дуэт скоро становится популярным. Но жестокий мир цирка и расовые стереотипы всё равно не дают Шоколаду работать. Драма Рошди Зем основана на реальной истории Рафаэля Падильи — первого чернокожего артиста, ставшего звездой французской сцены в конце XIX века. Фильм получил очень тёплый приём: хвалили игру актёров, атмосферу и то, как режиссёр соединяет личную с и социальную драму.

