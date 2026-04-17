От «Гектора» до «Банка»: рэпер Icegergert выступит в Калининграде с большим сольным концертом

В калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» в пятницу, 17 июля, состоится большой сольный концерт трэп-исполнителя Icegergert. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Основатель проекта TRAPGLADIATOR превращает свои выступления в масштабные сценические шоу — с плотным звуком и мощной энергетикой.

В сет-лист войдут как новые треки — «Караты» и «Ненависть», так и популярные хиты «Гектор», Amsterdam, Casino и «Аритмия». Прозвучит также сингл «Банк»: совместная работа с Zivert закрепилась в топах стриминговых платформ и, судя по реакции аудитории, стала одним из главных бэнгеров сезона.

Начало в 20:00.