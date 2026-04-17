Статья

«Ты уйдёшь» и другие хиты: группа «Комиссар» даст концерт в Светлогорске

17:47
Автор:
Анонсы Музыка отдохнуть компанией культурный отдых
Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в понедельник, 3 августа, пройдёт концерт группы «Комиссар». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы. 

Коллектив появился в 1990 году, и с тех пор его фронтменом остаётся Алексей Щукин. В основе звучания — танцевальный поп с элементами евро-дэнса и синти-попа: именно этот микс сделал группу узнаваемой в эпоху кассет и первых музыкальных телеканалов.

Музыканты обещают исполнить главные хиты, включая «Ты уйдёшь», а также другие песни, которые долгое время держались в радиоэфирах и до сих пор остаются частью плейлистов 90-х. 

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише». 

16+
